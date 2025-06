Der Herr der Ringe: Gelöschte Szene hätte alle Tolkien-Leser zur Weißglut gebracht

Der Herr der Ringe wird bis heute von allen Film-Fans geliebt (und das völlig zurecht). Das Finale von Rückkehr des Königs hätte allerdings fast ganz anders ausgesehen. Die gelöschte Szene wäre bestimmt einigen Tolkien-Lesern gegen den Strich gegangen.

Der Herr der Ringe hätte fast ein ganz anderes Finale gehabt

Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs schließt die Geschichte rund um den einen Ring ab. Dementsprechend mangelt es dem Film auch nicht an Epik. Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Gut und Böse findet vor dem schwarzen Thor in Mordor statt, wo sich König Aragorn und seine Getreuen den unendlichen Ork-Horden stellen. Die ursprüngliche Fassung des Films hätte jedoch einen ganz besonderen Zweikampf zu bieten gehabt: Aragorn gegen den bösen Herrscher Sauron persönlich.

Eine geschnittene Szene zeigt hier, wie Sauron vor seiner Ork-Armee erscheint. Dabei ist zunächst seine strahlend helle Elben-Gestalt zu sehen, um die sich schließlich die schwarze Rüstung schließt, die bereits im Intro der Trilogie zu sehen war. Es wurde sogar ein kompletter Kampf zwischen Aragorn und Sauron gefilmt, in dem Aragorn sein Schwert in Saurons Brust rammt. Davon unbeeindruckt will der Bösewicht dem Menschen den Garaus machen, wird aber nur davon gestoppt, dass der eine Ring schließlich doch in der Lava des Schicksalsbergs untergeht.

Der YouTuber Bagus Arda hat alle verfügbaren Szenen des Duells zusammengestellt:

Darum wurde Sauron doch zum CGI-Troll

Film-Fans werden natürlich wissen, dass Aragorn vor dem schwarzen Tor tatsächlich einen Zweikampf ausfechtet. Nicht aber gegen Sauron, sondern gegen einen gepanzerten Troll. Wie im Bonus-Material der Filme zu sehen ist, wurde das CGI-Modell kurzerhand über den Körper von Sauron gelegt.

Doch warum hat es Sauron nicht in den fertigen Film geschafft? Die einfache Erklärung ist, dass sich die Szene so zu weit von der Buchvorlage entfernt hätte. Immerhin hat Sauron all seine Macht in den Ring gesteckt und kann nach dessen Verlust keine körperliche Gestalt mehr annehmen. Jackson spricht außerdem darüber, dass der Kampf die Rolle von Frodo und Sam geschmälert hätte, die ja eigentlich dafür verantwortlich sind, dass Sauron letztendlich besiegt werden. Aragorns Schlacht sollte da nur ein verzweifeltes Ablenkungsmanöver sein, um den Hobbits mehr Zeit zu verschaffen.

Die meisten Fans sind sich einig, dass Jackson die richtige Entscheidung getroffen hat, als er das Sauron-Duell aus dem Film geworfen hat. Unter dem Video von Bagus Arda schreibt Nutzer Michael Weir, dass es diese Zurückhaltung ist, die die Filme heute immer noch zu einem Meisterwerk machen. Ein letztes Duell mit dem Bösewicht, so wie es in praktisch jedem Action-Film ein Muss ist, hätte zwar cool ausgesehen, aber der Geschichte doch einiges von ihrer Wirkung und Einzigartigkeit genommen.