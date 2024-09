Amazon verkauft Philips-Fernseher mit Ambilight fast zum halben Preis

Wenn ihr euch einen neuen Fernseher gönnen wollt, der zwar kein Vermögen kostet, aber trotzdem eine echte Besonderheit bietet, dann solltet ihr euch das Angebot von Amazon anschauen. Dort wird ein aktueller Philips-TV von 2024 mit Ambilight erheblich günstiger verkauft. Damit holt ihr euch einen echten Blickfang ins Wohnzimmer. Oben im Video könnt ihr euch den Fernseher in Aktion anschauen.

Amazon verkauft Philips-TV mit Ambilight für 499 Euro

Philips bietet Fernseher in verschiedensten Preisklassen an. Die etwas teureren Modelle sind mit Ambilight ausgestattet. Es handelt sich dabei um eine Beleuchtung auf der Rückseite des Fernsehers, die das Bild durch LED-Lampen auf die Wand erweitert. Das kann für einen echt tollen Effekt sorgen. Aktuell bekommt ihr bei Amazon den Philips 55PUS8109 mit Ambilight für schlappe 499 Euro (bei Amazon anschauen). Als der Fernseher auf den Markt kam, musstet ihr noch 899 Euro zahlen. Versandkosten fallen keine an.

Philips 55PUS8109 4K-Fernseher mit Ambilight Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2024 15:25 Uhr

Was taugt der Fernseher von Philips?

Bei Amazon bekommt ihr aktuell einen starken Philips-Fernseher mit Ambilight zum attraktiven Preis. (© Philips)

Der Philips-Fernseher beherrscht im Grunde alles, was einen modernen Fernseher ausmacht. Dazu gehört ein 55-Zoll-Panel mit 4K-Auflösung und HDR-Modus. Für satten Klang sorgen Stereo-Lautsprecher die Dolby Atmos unterstützen und so den ganzen Raum füllen können. Selbst für Gamer ist gesorgt, denn es wird VRR und eine geringe Eingangsverzögerung unterstützt. Das dreiseitige Ambilight ist natürlich das Highlight und sorgt für einen tollen Effekt, wenn ihr Serien oder Filme schaut. Es ist sogar ein spezieller Ambilight-Gaming-Modus verbaut, der die Atmosphäre zusätzlich verbessert.



Ansonsten kann der Philips-Fernseher alles, was ihr so braucht. Er kann klassisches TV empfangen, ist aber auch ein Smart-TV. Ihr könnt mit ihm also ins Internet und alle klassischen Streaming-Dienste abrufen. Philips hat sogar Alexa und Google integriert, sodass ihr mit dem Fernseher auch direkt per Sprache kommunizieren könnt.



Insgesamt handelt es sich um einen wirklich attraktiven Fernseher, der eine echte Besonderheit bietet und nicht zu viel kostet. Optisch ist er mit seinen dünnen Rändern auch sehr schick anzuschauen und nimmt nicht viel Platz weg.

