Prime-Nutzer profitieren: Am 1.9. könnt ihr 23 Euro auf Amazon sparen

Am 1. September nimmt Amazon Prime Video die Serie Peacemaker ins Programm auf. Damit sparen Prime-Kunden effektiv 22,99 Euro. Den Trailer zur Comic-Serie könnt ihr euch oben ansehen.

Peacemaker startet bei Amazon Prime Video

Die gefeierte DC-Serie Peacemaker stößt am 1. September zum Katalog von Amazon Prime Video. Eine tolle Ergänzung, wenn man berücksichtigt, dass die erste Staffel (umfasst 8 Folgen) derzeit noch knackige 22,99 Euro kostet.

Peacemaker - Staffel 1 Diese actiongeladene Serie knüpft da an, wo The Suicide Squad 2021 aufgehört hat: Peacemaker kehrt nach seiner wundersamen Genesung von der Begegnung mit Bloodsport nach Hause zurück. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 18:20 Uhr

Wer also in der Vergangenheit mit der Serie geliebäugelt hat, der sollte jetzt abwarten und sich gegebenenfalls ein Amazon Prime Abo zulegen.



Alternativ könnt ihr Peacemaker auch schon heute über den Streaming-Anbieter RTL+ streamen. Ein Abo dort kostet mindestens 5,99 Euro (enthält Werbung).

So oder so, die vollen 22,99 Euro solltet ihr für die digitale Version von Peacemaker auf jeden Fall nicht mehr bezahlen.

Die Serie Peacemaker ist herrlich bekloppt und blutig. (© Warner Bros.)

Das müsst ihr über Peacemaker wissen

Unter Fans und Kritikern gilt Peacemaker als eine der besten Comic-Serien überhaupt. Dafür spricht auch der beeindruckende Presse-Score von 93 Prozent positiven Reviews (Quelle: Rotten Tomatoes).



Falls ihr bisher noch keine Berührungspunkte mit der ulkigen Serie hattet, dann schaut euch am besten den Trailer ganz oben im Artikel an.



Peacemaker stammt aus der Feder von James Gunn, dem Regisseur und Autor der Guardians-of-the-Galaxy-Filme. Gunn ist seit kurzer Zeit das neue Mastermind hinter der Zukunft von DC und unter anderem für den kommenden Superman-Film verantwortlich, der im Sommer 2025 in den weltweiten Kinos erscheinen soll.



Laut eigener Aussage gehört Peacemaker auch bereits zum neuen DC-Universum. Wer also zukünftig alle inhaltlichen Zusammenhänge verstehen will, der sollte Peacemaker definitiv eine Chance geben. Übrigens: Die Dreharbeiten für die zweite Staffel von Peacemaker sollen noch in diesem Jahr beginnen.

