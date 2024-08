„A Good Girl's Guide to Murder“: Alle Folgen ab jetzt im Stream

Mit dem „Wednesday“-Star in der Hauptrolle kommt diese Netflix-Serie ausnahmsweise nicht im Stream der hauseigenen Plattform. Dafür gibt es „A Good Girl's Guide to Murder“ ab jetzt bei einem anderen Anbieter im Stream. Alles, was ihr zu der Serie wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Ein mehrere Jahre alter Mord soll im Rahmen eines Schulprojektes aufgelöst werden. Das Mysterium, was jedoch hierzulande herrscht, ist, warum „A Good Girl's Guide to Murder“ nicht in Deutschland verfügbar ist. Schließlich ist die Serie aus dem Hause Netflix – auffindbar ist diese auf der Plattform des Streaminganbieters jedoch nicht.



Dabei startete die Serie bereits am 1. August 2024 und hat sich in immerhin 67 Ländern an die Spitze der Netflix-Charts gekämpft. Was ist also los?

„A Good Girl's Guide to Murder“ im Stream, aber nicht auf Netflix

Die britische Produktion, die vom BBC bestellt wurde, startete bereits in Großbritannien und Irland. Kurz darauf folgte der Start Anfang August auf Netflix. Doch nicht nur der BBC und die Produktionsfirma Moonage Pictures waren beteiligt an der Serie – das ZDFneo hatte ebenfalls seine Finger im Spiel.



Dementsprechend hat sich das ZDF auch die Senderechte an der Serie geschnappt. Wer also kein Netflix-Abo hat, muss nicht für die Jagd nach dem Mörder zahlen. Am 30. August 2024 um 10 Uhr feiert „A Good Girl's Guide to Murder“ seinen Streamingstart in der ZDF-Mediathek.

Worum geht es in „A Good Girl's Guide to Murder“?

Die 17-jährige Schülerin Pippa „Pip“ Fitz-Amobi ermittelt den Mord von Andie Bell – der schon fünf Jahre her ist. An ihrer Seite ist Ravi Singh, der Bruder des Tatverdächtigen. Bell soll auf grausame Art und Weise von ihrem Freund Sal Singh umgebracht worden sein, doch Pip, eine Krimi-Enthusiastin der ersten Stunde, ist davon keineswegs überzeugt.



Doch Sal persönlich kann man nicht fragen – nach den Schuldanweisungen seitens der Polizei und der Bewohner der Kleinstadt, nimmt sich dieser das Leben. Pip ist sich sicher, dass der Täter noch auf freiem Fuß ist und ermittelt an dem Fall unter dem Vorwand eines Schulprojekts.



Ganz aus der Feder von Netflix stammt die Geschichte aber nicht. „A Good Girl's Guide to Murder“ basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Holly Jackson:

A Good Girl's Guide to Murder: Band 1

Good Girl, Bad Blood: Band 2

As Good as Dead: Band 3

Der Cast von „A Good Girl's Guide to Murder“

In der Hauptrolle findet ihr ein bekanntes Gesicht wieder. Emma Myers spielt nicht nur die clevere Schülerin mit einem Faible für Krimis, sondern auch Enid Sinclair, die Werwolf-Mitbewohnerin von Wednesday Addams in „Wednesday“.

Zusätzlich im Cast sind:

Zain Iqbal als Ravi Singh

Anna Maxwell Martin als Leanne Amobi

Gary Beadle als Victor Amobi

Mathew Baynton als Elliot Ward

Asha Banks als Cara Ward

Raiko Gohara als Zach Chen

Jude Morgan-Collie als Connor Reynolds

Yali Topol Margalith als Lauren Gibson

Yasmin Al-Khudhairi als Naomi Ward

Henry Ashton als Max Hastings

Carla Woodcock als Becca Bell

Wie viele Staffeln wird es von „A Good Girl's Guide to Murder“ geben?

Mit sechs Episoden ist die erste Staffel von „A Good Girl's Guide to Murder“ recht kurz angesetzt. Die Laufzeit von rund 45 Minuten pro Folge macht die geringe Anzahl aber wieder wett. Stand August 2024 ist noch keine zweite Staffel von „A Good Girl's Guide to Murder“ bestätigt worden.



Bei nur einer Staffel wird es aber vermutlich nicht bleiben. Immerhin bieten die Bücher mehr als genug Material, um die Geschichte von Pip weiterzuführen. Zusätzlich gibt es noch ein Prequel zu der Hauptsaga: „Kill Joy“.

„Kill Joy": Das Prequel zu „A Good Girl's Guide to Murder"

Bei den Erfolgen, die „A Good Girl's Guide to Murder“ bisher einheimsen konnte, ist es also definitiv nicht abwegig, dass es zu mehr als nur einer Staffel kommen wird.

