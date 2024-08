„PONIES“: Start der Spionage-Serie mit dem „GoT“-Star

Mit „PONIES“ kommt eine neue Spionageserie raus, die bereits jetzt schon mit ihrem Cast punkten kann. Wann „PONIES“ startet, worum es geht und wo ihr die Serie im Stream sehen könnt, erfahrt ihr hier.

„PONIES“ startet nicht mehr 2025

Noch steckt der Spionagethriller in seinen Kinderschuhen. Einen Start in 2024 oder 2025 solltet ihr also definitiv nicht erwarten – eher wird „PONIES“ 2026 die Streaming-Bühne betreten. Ein genaues Datum gibt es aber noch nicht.



Da die Serie von dem amerikanischen Streaminganbieter Peacock bestellt wurde, kann noch nicht gesagt werden, wo ihr „PONIES“ im Stream sehen könnt. Bis 2023 war das Programm von Peacock im Angebot von Sky vorhanden. Im Rahmen einer Lizenz-Verhandlung könnte „PONIES“ aber auch bei einem Streaminganbieter in Deutschland landen.

Wie ihr das Programm von Peacock trotzdem sehen könnt, erfahrt ihr hier:

Worum geht es in „PONIES“?

Die Serie nimmt euch einige Jahrzehnte in der Zeit zurück in das Jahr 1977. Während der Kalte Krieg die globale Aufmerksamkeit auf sich zieht, arbeiten zwei „Ponies“ – oder auch „Persons of no interest“ – als Sekretärinnen in der amerikanischen Botschaft in Moskau.



Bea, die Tochter sowjetischer Immigranten und ihre Kollegin Twila werden von dem Doppelmord an ihren Ehemännern überrumpelt. Die mysteriösen Umstände, die den Mord begleiten, führen dazu, dass die beiden von der CIA als Agentinnen angeheuert werden.



Während Bea als überqualifiziert und Russisch sprechend beschrieben wird, soll ihre Kollegin Twila aus einer Kleinstadt stammen und einen ruppigen und furchtlosen Charakter haben. Gemeinsam stellen sie sich einer bedeutenden Verschwörung innerhalb des Kalten Krieges.

Wer nicht genug von Spionage-Serien rund um den Kalten Krieg hat, sollte „Kleo“ unter keinen Umständen verpassen:

Der Cast der Spionageserie

Viel ist noch nicht über den Cast von „PONIES“ bekannt. Neben Susanne Fogel wird David Iserson das Drehbuch schreiben. Jessica Rhoades steht neben „GoT“-Star Emilia Clarke als ausführende Produzentin der Serie da. Clarke übernimmt zudem die Rolle der Bea. Wer als Twila mit ihr vor der Kamera stehen wird, ist Stand August 2024 noch nicht bekannt. Sobald wir mehr wissen, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

