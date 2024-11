„Kleo“ Staffel 3: Wann kommt die Fortsetzung?

Kleo Straub sucht nach der Wahrheit und ist dieser in der zweiten Staffel schon sehr nahegekommen. Eine komplizierte Familie und die Überreste des Ost-West-Konflikts werden die Agentin auch in „Kleo“ Staffel 3 begleiten – sollte diese erscheinen.

Start von „Kleo“ Staffel 3 schon 2025?

Ob der Spionage-Thriller rund um Jella Haase in eine dritte Runde gehen wird, liegt in den Händen von Netflix. Stand November 2024 hat Netflix „Kleo“ Staffel 3 noch nicht bestätigt. Allerdings bedeutet das nicht gleich das Ende der Agentin. Die Chance auf neue Folgen ist nicht gering, hängt aber auch von den Rezensionen der zweiten Season ab. Diese fiel nicht schlecht aus – immerhin hat „Kleo“ Staffel 2 den fünften Platz in den Netflix-Charts belegt.

Sollte Netflix sich dafür entscheiden, dem Spionage-Thriller eine weitere Season zu gewähren, könntet ihr die dritte Staffel von „Kleo“ bereits 2025 sehen. Von einem gewohnten Turnus zwischen den Staffeln kann man bisher noch nicht reden, weswegen zwar ein Wiedersehen im Jahr 2025 wünschenswert, aber nicht garantiert ist. Zwischen der ersten und zweiten Staffel liegen immerhin zwei Jahre.

Ein Wiedersehen mit Harald? So könnte es in Staffel 3 weitergehen

Spoiler-Warnung: Wir schauen uns das Ende der zweiten Staffel von „Kleo“ genauer an.

Kleo und ihre Eltern sind nicht unbedingt das Vorzeigebeispiel, wenn es um Bilderbuchfamilien geht. Kaum hat Kleo erfahren, dass ihr Vater ein KGB-General ist und sie ihre Beziehung zu ihrer Mutter etwas pflegt, wird letztere direkt von Papa umgelegt. Gefolgt von dessen Tod durch seine eigene Tochter.

Dazu kommt die wohl größte Überraschung der zweiten Staffel: Harald. Kleos Bruder schwebt als Kosmonaut in der Erdumlaufbahn und hegt ähnlich starke Gefühle für das Aufrechterhalten von Ost und West wie sein Vater. Sollte Harald seiner Schwester auch nur ansatzweise ähneln, wird ein Showdown zwischen den beiden in Staffel drei wohl kaum vermeidbar sein.

Umso wichtiger ist auch der Inhalt von dem gejagten roten Koffer. Innen finden sich Dokumente, die den Pakt zwischen US-Präsident Reagan und der DDR besiegeln. Demnach unterstützt die USA die DDR mit finanziellen Mitteln, um so auch nach dem Fall der Mauer die wirtschaftliche und politische Lage des Ostens zu gewähren. Jeder, der diese Papiere in der Tasche hat, hat die Chance, einiges Dinge aus dem Ruder laufen zu lassen – und in diesem Fall liegen sie in Kleos Tasche.

Die Geschichte ist also noch nicht beendet und lässt viele Handlungsmöglichkeiten für „Kleo“ Staffel 3 offen. Wie genau sich die Fortsetzung dann entwickelt, erfahrt ihr hier auf GIGA, sobald Netflix die dritte Staffel „Kleo“ ankündigt.

