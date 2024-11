Netflix zeigt neuen Trailer zu Squid Game 2: Eine kurze Szene bringt die Fans zum Ausrasten

Die zweite Staffel von Squid Game steht vor der Tür: Im Dezember ist es schon soweit. Jetzt könnt ihr euch den ersten richtigen Trailer zur lang erwarteten Fortsetzung direkt oben im Artikel ansehen.

Squid Game geht weiter – und der erste Trailer sorgt schon für Diskussionen

Endlich ist der erste richtige Trailer zur zweiten Staffel von Squid Game erschienen. Oben könnt ihr direkt reinschauen und euch auf den Dezember-Release der Serie vorbereiten.

Wie schon am Ende der ersten Staffel von Squid Game (auf Netflix ansehen) angekündigt, wird Protagonist Seong Gi-hun erneut an den Spielen teilnehmen – doch dieses Mal geht es ihm nicht um das Preisgeld. Nach seinen Erlebnissen in der ersten Staffel will er nun das brutale Squid Game selbst vernichten. Dabei nimmt er wohl eher die Rolle des Mentors für die anderen Spieler ein, was der neuen Staffel einen ganz anderen Geschmack verleihen dürfte.

In der zweiten Staffel von Squid Game muss sich Gi-hun wieder den tödlichen Spielen stellen. (© Netflix / Juhan Noh)

Die zweite Staffel von Squid Game erscheint bereits in wenigen Wochen auf Netflix: Schon am 26. Dezember, also direkt zur Weihnachtszeit, ist es soweit.

Eine Szene im Trailer sorgt für Aufruhr unter manchen Fans

Falls ihr euch mit K-Pop auskennt, dann dürftet ihr wahrscheinlich wissen, worüber gerade einige Fans heftig diskutieren: Im Trailer ist nämlich niemand anderes als Choi Seung-hyun zu sehen – auch unter dem Pseudonym T.O.P. bekannt. Dieser ist ab 00:27 kurz dabei zu sehen, wie er einige seiner Mitspieler beim Spiel „Rotes Licht, grünes Licht“ schubst und damit zum Tode verurteilt.

T.O.P. gehörte einst zu der sehr beliebten K-Pop-Band BigBang und ist einer der bekanntesten K-Pop-Stars überhaupt. Und falls ihr wissen wollt, wen er im Trailer spielt – es ist der junge Mann mit den bunten Haaren. Choi Seung-hyun ist mittlerweile auch als Schauspieler anerkannt und hat sicherlich deshalb die Rolle in Squid Game bekommen.

Wie bereits erwähnt, wird Squid Game Staffel 2 am 26. Dezember auf Netflix ausgestrahlt. Leider ist noch nicht klar, ob direkt die ganze Staffel erscheint oder die Episoden aufgeteilt werden.

