Netflix schmeißt GTA am 14. Dezember aus dem Abo – mit einer Ausnahme

Netflix setzt mal wieder den Rotstift an – dieses Mal jedoch im Gaming-Portfolio. Von zwei GTA-Teilen müssen sich Abonnenten ab dem 14. Dezember trennen. Immerhin der wahrscheinlich beliebteste Teil bleibt Fans aber erhalten.

Netflix nimmt GTA 3 und Vice City in Kürze aus dem Abo

Die meisten Netflix-Abonnenten wissen es wahrscheinlich gar nicht, aber neben Filmen und Serien bietet der Streaming-Gigant auch Spiele in seinem Abo an. Bei vielen davon handelt es sich um lockere Casual-Games, einige davon dürften aber durchaus auch Core-Gamer ansprechen.

Anzeige

So können Abonnenten seit geraumer Zeit auch die Mobile-Versionen von GTA 3, Vice City und San Andreas auf ihren Smartphones spielen. Doch damit ist bald Schluss, zumindest teilweise. Denn wer einen Blick in die Netflix-App wirft und dort die Produktseiten der drei Open-World-Hits ansteuert, wird feststellen, dass GTA 3 und Vice City nur noch bis zum 13. Dezember 2024 übers Netflix-Abo spielbar sind. Wer die Games also noch nachholen möchte, sollte sich lieber beeilen.

So sieht es aktuell auf den GTA-Seiten bei Netflix aus. (© GIGA Screenshot)

Anzeige

GTA: San Andreas bleibt Netflix-Abonnenten erhalten – vorerst

Interessanterweise taucht der Hinweis bei GTA: San Andreas noch nicht auf. Ob das Abenteuer von CJ also dauerhaft Teil des Netflix-Abos bleibt – oder Abonnenten damit rechnen müssen, dass das Hit-Spiel lediglich ein paar Wochen später gestrichen wird – bleibt abzuwarten.

Warum Netflix die Spiele aus dem Abo streicht, ist nicht bekannt. Unsere Vermutung: Wahrscheinlich läuft der mit Rockstar vereinbarte Nutzungszeitraum für die GTA-Spiele aus. San Andreas haben sich wahrscheinlich mehr Abonnenten heruntergeladen und gespielt. Netflix dürfte sich entschlossen haben, die Nutzungslizenz hier zu verlängern, während die der anderen beiden Spiele geplant ausläuft.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.