„Delicious in Dungeon“ Staffel 2: Wann kommt Season 2 auf Netflix?

Laios, Marchille, Chilchuck und Senshi dringen immer weiter in den Dungeon vor und die erste Staffel neigt sich dem Ende zu. Darum ist es nicht verwunderlich, dass sich viele Fans fragen, ob „Delicious in Dungeon“ eine zweite Season erhält. Im Folgenden beantworten wir es euch.

Es gibt noch keine offiziellen Infos

„Delicious in Dungeon“, auch bekannt unter dem Namen „Dungeon Meshi“, feierte am 4. Januar 2024 Premiere und seitdem steigt die Gefährtentruppe rund um Laios immer tiefer in den Dungeon des verrückten Magiers. Bisher gibt es noch keine offiziellen Informationen, ob eine zweite Staffel von „Delicious in Dungeon“ erscheinen wird. Also anders als bei „Beastars“ Staffel 3, wo sich die Produzenten bereits zu geäußert haben. Die erste Staffel von „Delicious in Dungeon“ steht euch weiterhin auf Deutsch und im Original mit Untertitel auf Netflix zur Verfügung.

Anzeige

Falls ihr auf Netflix noch einen weiteren empfehlenswerten Anime sucht, legen wir euch „Cyberpunk: Edgerunners“ ans Herz:

Season 2 ist jedoch wahrscheinlich

„Delicious in Dungeon“ ist ein kleiner Überraschungshit, der große Begeisterung bei vielen Anime-Fans auslöst. Die größtenteils sehr positiv ausfallende Resonanz aller Zuschauer könnte Netflix somit motivieren, dass „Delicious in Dungeon“ Staffel 2 produziert wird.

Anzeige

Ob die Serie jedoch die gewünschten Zuschauerzahlen liefert und ob Netflix eine zweite Season veröffentlichen wird, bleibt abzuwarten. Genügend Material für die zweite Staffel von „Delicious in Dungeon“ ist jedoch vorhanden. Die Show basiert auf dem Manga von Ryōko Kui und die erste Staffel adaptiert circa 8 Bände des Mangas, der insgesamt 14 Bände umfasst. Studio Trigger, das übrigens auch Cyberpunk: Edgerunners produzierte, hat ebenfalls „Delicious in Dungeon“ übernommen.

Anzeige

Hinzu machte sich Netflix die Mühe, dass es einen Simuldub zur Serie gab, was selbst heutzutage ziemlich selten geschieht. Die Ressourcen, die Netflix bisher in die Serie gesteckt hat, lassen vermuten, dass eine zweite Staffel von „Delicious in Dungeon“ sehr wahrscheinlich ist. Das ist derzeit jedoch eine Spekulation. Sobald es offizielle Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel.