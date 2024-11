„Arcane“-Ende erklärt: Das Schicksal aller Charaktere

Der Netflix-Hit „Arcane“ hat Ende November sein großes Finale erreicht, und somit das Schicksal einiger Charaktere besiegelt. Doch was ist wirklich mit Jinx passiert? Was wird Mel jetzt tun und wohin sind Viktor und Jayce gegangen?

Spoilerwarnung: Wir gehen auf die Details im Finale von „Arcane“ Staffel 2 ein. Habt ihr die letzten drei Episoden noch nicht gesehen, werdet ihr gespoilert!

Das Ende von „Arcane“ Staffel 2 zusammengefasst

Der finale Akt von „Arcane“ Staffel 2 nimmt sich die letzten Meter der Handlungsschnur und zieht eine ordentliche Schleife daraus. Ekko und Heimerdinger erleben eine Version von Zhaun, in der Hextech niemals erfunden wurde und sich alles zum – größtenteils – Guten entwickelt hat. Powder blieb Powder, die Luft lässt sich atmen und zwischen Zhaun und Piltover stehen kaum noch Grenzen. Doch auch wenn dieses Universum das bequemere ist, müssen Ekko und Heimerdinger zurück – doch nur einer von ihnen überlebt die Reise.



Währenddessen muss Jayce durch die Anomalie in einer postapokalyptischen Version von Piltover überleben. Piltover ist zerstört und, mit Ausnahme von mechanischen Puppen, gibt es keine Überlebenden. Die Version von Jayce, die wir bereits in Episode 6 sehen, ist ebenjene, die es geschafft hat, aus diesem Universum auszubrechen – mit dem Ziel, Viktor zu besiegen.



Unter der Führung von Ambessa Medarda steht kurz darauf eine Armee vor Piltover – inklusive Viktor. Es liegt jetzt an den Bewohnern der Unter- und Oberstadt sich gegen die Eindringlinge zu wehren. Der Kampf scheint aussichtslos, bis Cait und Mel es schaffen, das Oberhaupt der Medardas zur Strecke zu bringen. Gleichzeitig zerstört Mel auch ihre „Schwester“ und die Anführerin der Schwarzen Rose.



Währenddessen stehen Jayce und Viktor vor dem Hex-Core im Konflikt miteinander. Der Erfinder versucht seinen alten Partner davon zu überzeugen, den Angriff zu beenden. Doch Viktor will nicht von seinen Plänen ablassen und eilt zur Spitze vom Hextor. Oben angekommen realisiert Jayce, dass er sich an dem Schauplatz befindet, welchen er bereits in der Zukunftsversion gesehen hat. Nicht in der Lage Viktor zu besiegen, nimmt dieser Jayce ein – sowie alle anderen Bewohner von Piltover und Zhaun.

Doch Ekko, der Jinx dazu bekräftigt hat, sich dem Kampf anzuschließen, macht Viktor mit seiner Zeitreise-Fähigkeit einen Strich durch die Rechnung. Mit dem Bruch des 4-Sekunden-Limits schafft dieser es, Viktor zu verletzen und so seine Maske aufzubrechen. Jayce nutzt die Chance, um erneut an seinen ehemaligen Partner zu appellieren. Die Figur, die ihm in der Zukunftsversion den Weg gezeigt hat, war in Wirklichkeit Viktor. Auch war er es, der Jayce in der Vergangenheit gerettet hat und ihm die Rune schenkte. Gemeinsam stoppen sie die Beinahe-Katastrophe und verschwinden ohne jegliche Spur.



Zwischen den Trümmern kämpfen Vi und Jinx gemeinsam gegen die vermeintlichen Überreste von Vander – doch dieser steckt nicht mehr in dem Wolfskörper. Nachdem Viktor seinen Griff um die Charaktere gelöst hat, liegt Vi neben Vander. Der erneute Anblick vom Tod ihres Ziehvaters kostet ihr fast das Leben – wäre da nicht Jinx. Sie geht zwischen die beiden und stoßt Vander von der Vorrichtung. Vander und Jinx fallen in die Tiefe des Hextors. In der letzten Sekunde zieht Jinx die Nadel ihrer Granate und lässt somit ihre Schwester alleine zurück.

Was ist mit den Charakteren passiert?

In den letzten Minuten von Staffel 2 gibt es nur einen kurzen Blick auf die Ereignisse danach. Cait und Vi sind wieder vereint, Mel übernimmt die Führung des Medarda-Clans, und Sevika erhält einen Platz im Rat von Piltover. Das Finale lässt jedoch einige Fragen offen. Sind bestimmte Charaktere wirklich tot und wer ist eigentlich die Schwarze Rose?



Einige dieser Fragen werden vermutlich nie geklärt, da „Arcane“ Staffel 3 vom Tisch ist und die Serie mit den letzten Folgen ihr Ende gefunden hat. Wir versuchen ein wenig Klarheit in die Schicksale einzelner Charaktere zu bringen:

Haben Jinx und Heimerdinger überlebt?

Eine der größten Fragen schwebt um Jinx und Heimerdinger. Beide Charaktere scheinen mit dem Finale ihr ultimatives Ende gefunden zu haben. Während Heimerdinger sich allem Anschein nach für Ekko geopfert hat, gab Jinx ihr Leben, um ihre Schwester zu retten.



Um Ekko zurück in seine Realität zu bringen, muss Heimerdinger zurückbleiben und die letzten Kabel der Maschine miteinander verbinden. Die dabei frei gestoßene Energie ist so enorm, dass der langlebige Professor sein Ende findet und sich in Luft auflöst.



In Jinx' Fall könnte dies jedoch anders sein. Zwar ist sie zusammen mit Vander in die Tiefen gefallen – gefolgt von einer gewaltigen Explosion – zwei kleine Details könnten jedoch auf ihr Überleben deuten. Nach dem Kampf geht Cait durch das Kiramann-Archiv und sieht sich die Baupläne vom Hextor an. Insbesondere werden hierbei die Belüftungsschächte der Konstruktion gezeigt. Neben Cait liegen die Überreste der Granate, die Jinx verwendet hat. Eine Vermutung wäre es also, dass Vi's Schwester überlebt hat und womöglich durch das Hextor an einen anderen Ort gereist ist.

Vi und Caitlyns Reise

Vi und Cait haben in den letzten Episoden wieder zueinander gefunden und scheinen sich auf eine große Reise begeben zu wollen. Nachdem Cait sich die oben genannten Baupläne angesehen hat, geht sie zu Vi in den Nebenraum und fragt sie, ob sie noch immer mit im "Kampf" ist. In den letzten Momenten der Staffel ist ein Luftschiff zu sehen, wie es sich von Piltover entfernt – vermutlich mit Vi und Cait an Bord.



Wohin reisen die beiden also? Caits Frage an Vi deutet auf eine weitere Mission hin, der sie sich beide annehmen wollen. Könnten sie einen Hinweis auf Jinx haben oder führt sie die Reise durch Runeterra, um sich mit den Überresten von Hextech auseinanderzusetzen?



Da mit dem Ende von „Arcane“ die Geschichte rund um Vi und Jinx als beendet gilt, kann nicht zwingend mit einer Antwort auf diese Fragen gerechnet werden. Jedoch sollen weitere Ableger-Serien im gleichen Universum entstehen, die eventuell eben diese Fragen beantworten könnten.

Mel, die Schwarze Rose und Noxus

Mel Medarda hat sich ihrer Mutter gestellt und steht nun vor nicht nur einem, sondern zwei Erben. Ihre magischen Fähigkeiten durch den Zirkel der Schwarzen Rose helfen ihr dabei, den Kampf gegen Ambessa zu gewinnen. Doch im gleichen Atemzug löscht sie das Oberhaupt der Schwarzen Rose aus.



In ihrer letzten Szene befindet sich Mel als neue Anführerin in einem der Schiffe der Noxianer. Gekleidet in Schwarz und Rot, hält sie die Maske ihrer Mutter in der Hand und scheint auf dem Weg zu ihrer Heimat zu sein. Doch wer steckt eigentlich hinter ihrem zweiten Erbe? Über die Schwarze Rose wird im Verlauf von „Arcane“ nur wenig gesprochen.



Es handelt sich dabei um einen Zirkel von Magiern, welcher unweit von Noxus ansässig sein soll. Ambessa hat sich während ihrer Reisen verliebt – was wohl untypisch für die Kriegerin ist – und ist im Zuge dessen mit Mel schwanger geworden. Ob es sich bei dem zweiten Elternteil um ein Mitglied der Schwarzen Rose handelt, ist nicht bestätigt, doch es wird angedeutet. Schließlich erbt Mel die magischen Kräfte und wird aufgrund dessen von dem Zirkel gesucht.



Die Schwarze Rose wird vermutlich nicht glücklich über das Ableben eines seiner Mitglieder sein. Mel könnte sich also nicht nur nach Noxus, sondern auch zu dem Zirkel begeben. Wie sie dort mit der Schwarzen Rose umgeht, könnte in einer Spin-off-Serie geklärt werden. Mit Blick auf den Tod ihres Bruders könnte die Zukunft des Zirkels jedoch weniger rosig aussehen.

Viktor, Jayce und die Rune

Eines der Schicksale, welches die meisten Fragen aufwirft, ist dies von Viktor und Jayce. Die beiden Freunde verschwinden in den letzten Momenten der zweiten Staffel. Es stellt sich heraus, dass eine Version von Viktor alle Geschehnisse von „Arcane“ in die Gänge geleitet hat, um die Version seiner selbst zu stoppen, die nach Perfektion strebt, aus der Zerstörung resultiert.



Viktor hat in unzähligen Universen Jayce verschiedene Runen gegeben, um sich selbst stoppen zu können. Der Magier, den Jayce also bereits als Kind sah, war Viktor. Genauso wie es Viktor war, der Jayce durch die postapokalyptische Version von Piltover führte. Viktor und Jayce befinden sich in einer Art Zeitschleife, in der ersterer die Fehler einer Version von sich selbst erkennt und Jayce aufsucht, um diese zu beseitigen.



In der Astralebene entfernt Jayce die Rune aus seinem Arm und gibt sie seinem Gegenüber. Gemeinsam stellen sie sich der Energie, die von dieser ausgeht, bis sie in der Realität in der Rune verschwinden. Wohin die beiden jedoch verschwunden sind, ist vermutlich gewollt offen gelassen. Eine Möglichkeit wäre es, dass sie nun ein Teil vom „Arcane“ sind. Anders könnten sie von nun an in der Astralebene existieren oder schlichtweg aus allen Zeitlinien verschwinden.

