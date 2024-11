Amazon macht Schluss: Legendäre Kultfilme sind nur noch 5 Tage gratis im Prime-Abo

Amazon wirft am 30. November sämtliche James-Bond-Filme aus dem Prime-Katalog. Danach müssen Fans wieder für jeden einzelnen Film extra bezahlen.

Nur noch für kurze Zeit: James Bond bei Prime

So schnell kann es gehen: Erst vor ein paar Wochen hat Amazon sämtliche James-Bond-Filme in den Prime-Katalog aufgenommen. Nutzer können sich die Klassiker also ohne zusätzliche Kosten ansehen. Das ändert sich nun wieder.

Am 30. November wird Amazon die Filme mit Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, George Lazenby, Pierce Brosnan und Daniel Craig in der Rolle des berühmten Geheimagenten wieder aus dem Katalog nehmen.

Im Anschluss sind die Filme zwar nach wie vor auf Amazon Prime Video vorhanden, aber interessierte Fans müssen dann wieder pro Film mit einer Ausleihgebühr von mindestens 3,99 Euro rechnen. Wer also Lust auf einen Bond-Marathon hat und ordentlich Geld sparen will, sollte sich die liebsten Teile der Kultreihe jetzt noch schnell ansehen.

Zumal derzeit nicht klar ist, ob und wann die Filme wieder in die Flatrate von Amazon Prime Video wandern werden. Vielleicht dauert es ja bis zum Release vom nächsten James-Bond-Film und das kann sich noch eine ganze Weile hinziehen, immerhin steht aktuell noch gar nicht fest, wer nach Daniel Craig in die Rolle künftig schlüpfen wird.

Das sind die fünf besten James-Bond-Filme

Falls ihr indessen gar nicht wisst, wo ihr anfangen sollt und nur auf die besten Filme der Reihe scharf seid, dann hilft euch vielleicht dieses Ranking, denn laut dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes sind das die fünf besten Bond-Filme:

Und wer noch kein Prime-Kunde ist, kann das direkt bei Amazon ändern. Die ersten 30 Tage ist das Abo sogar kostenlos. Unter Umständen könnt ihr die gesamte James-Bond-Reihe also sogar kostenlos genießen.

