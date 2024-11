Für 12,99 Euro: Amazon verkauft ein Zubehör, das wirklich jeder mit iPhone gebrauchen kann

Ein rutschendes iPhone nervt einfach – egal ob beim Training, Kochen oder Video-Streaming. Die Lösung bietet ein cleverer Helfer: Mit Magnet-Riemen hält er das iPhone bombenfest an jeder metallischen Oberfläche. Bei Amazon kostet der praktische Alleskönner aktuell nur 12,99 Euro.

Amazon verkauft iPhone-Halterung mit Magnet-Riemen mit Rabatt

iPhones sind längst zu unseren ständigen Begleitern geworden – beim Sport zeigen sie Trainingsvideos, in der Küche das Rezept und im Bett die Lieblingsserie. Die iPhone-Halterung von Anker macht das Freihändig-Erlebnis jetzt besonders komfortabel. Für 12,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) erhalten Käufer eine durchdachte Kombination aus MagSafe-Halterung und magnetischem Armband.



Normalerweise müssen Käufer rund 20 Euro zahlen, ein richtig gutes Schnäppchen also.

iPhone-Halterung mit Magnet-Riemen Für alle iPhones ab der 12er-Serie mit MagSafe. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.11.2024 11:54 Uhr

Die MagSafe-Halterung punktet vor allem durch ihre vielseitige Einsetzbarkeit. Das iPhone dockt per MagSafe sicher in der Mitte der Halterung an, während die Magnete an den Riemen für die Befestigung an metallischen Oberflächen wie Fitnessgeräten oder Kühlschränken sorgen. Clever: Der Riemen ist verstellbar, so kann er beispielsweise auch als zusätzlicher Fingergriff beim Telefonieren verwendet werden.

Die Verarbeitung ist hochwertig: Der Griff ist schweißresistent und lässt sich problemlos abwischen. Besonders praktisch ist die 360-Grad-Drehbarkeit, die eine optimale Ausrichtung des Displays in jeder Situation ermöglicht. Die Magnete sind stark genug, um selbst die schwereren Pro-Max-Modelle sicher zu halten.

Für wen lohnt sich die iPhone-Halterung mit Magnet-Riemen bei Amazon?

Mit der Kombination aus starken Magneten und Sicherheitsriemen richtet sich die iPhone-Halterung von Anker an aktive Menschen, die ihr Handy häufig freihändig verwenden. Der faire Preis, die hochwertige Verarbeitung und die 18-monatige Garantie machen sie zu einer sinnvollen Investition für alle, die Wert auf sichere und flexible Smartphone-Befestigung legen – allerdings nur für Besitzer eines iPhone 12 oder neuerer Modelle, da ältere Geräte nicht über die erforderliche MagSafe-Technik verfügen.

