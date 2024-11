Apple bleibt stur: iPhone-Nutzer müssen ihre AirPods-Hoffnungen begraben

Wer als iPhone-Nutzer auf ein weiteres, vor allem technisches, Update der teuersten AirPods hofft, sollte derartige Wünsche lieber schnell begraben. Bloomberg-Reporter Mark Gurman muss diesbezüglich aktuell den Spielverderber spielen.

Kein weiteres Update zu Apples AirPods Max

Im September aktualisierte Apple im Zuge der Vorstellung des iPhone 16 die AirPods Max. Technisch änderte sich aber fast nichts. Der Hersteller tauschte lediglich den bisherigen Lightning-Port gegen einen USB-C-Anschluss aus und stellte neue Farben vor. Zu haben sind die AirPods Max seitdem in den Kolorierungen Polarstern, Orange, Violett, Blau und Mitternacht. Eine Preissenkung gab es nicht. Apple verlangt offiziell 579 Euro, wenngleich sich im Handel der eine oder andere Euro sparen lässt (bei Amazon ansehen).

Wer jetzt noch immer hofft, Apple würde die AirPods in absehbarer Zeit nochmals einer technischen Renovierung unterziehen, sieht sich getäuscht. Laut dem bekannten Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman bleibt Apple auch in Zukunft stur und will bei den AirPods Max alles so belassen, wie es ist (Quelle: Bloomberg).

Technisch bleiben diese somit auf dem Stand des Jahres 2020, und im Inneren wird auch in Zukunft noch lange Zeit der veraltete H1-Chip arbeiten. Der aktuelle H2-Chip – und die damit verbundenen Features – bleiben somit den anderen AirPods vorbehalten. Adaptive Audio-Funktionen oder auch Verbesserungen bei der aktiven Geräuschunterdrückung gibt es also nicht.

Der Grund für Apples Sturheit

Doch warum weigert sich Apple, die AirPods Max auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen und steckte in das letzte Update so wenig Mühe? Gurman glaubt, dass die Ursache in den Verkaufszahlen der AirPods Max zu suchen sei. Diese seien nämlich viel zu gering, als dass Apple es rechtfertigen könnte, mehr Entwicklungsressourcen für die Kopfhörer bereitzustellen.

Kurzum: Wer jetzt noch auf AirPods Max mit spürbaren Verbesserungen hofft, sollte von derartigen Wünschen lieber abrücken und sich mit dem Stand der Dinge auch auf Jahre hinaus noch arrangieren.

Viel geändert hat sich leider nicht:

