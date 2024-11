Nicht nur das iPhone SE 4: Apple plant fürs Frühjahr 2025 vier weitere Enthüllungen

In diesem Jahr sollte man keine neuen Produkte von Apple mehr erwarten. Nachschub gibt es erst wieder im kommenden Frühjahr. Als gesetzt gilt bereits das iPhone SE der vierten Generation, doch es gibt noch vier weitere Neuheiten von Apple – darunter ein vollkommen neues Gerät.

iPhone SE 4 – kommt endlich im März 2025

Nach drei Jahren wird Apple wahrscheinlich schon im März 2025 endlich wieder ein neues iPhone SE vorstellen. Die Gerüchteküche liefert bereits ein ziemlich detailliertes Bild vom günstigen Apple-Smartphone. Optisch orientiert sich das iPhone SE 4 am iPhone 14 und wird wie dieses über einen OLED-Bildschirm und eine Notch verfügen. Der Home-Button hat damit endgültig bei Apple ausgedient. Im Inneren steckt der aktuelle A18-Chip, begleitet von 8 GB Arbeitsspeicher wie im iPhone 16. Damit ist klar: Das günstige iPhone von Apple wird künftig „Apple Intelligence“ unterstützen.

Im Gegensatz zum iPhone 16 muss das iPhone SE 4 allerdings auf die Aktionstaste und die neue Kamerasteuerung an der Seite verzichten. Dafür soll Apple erstmals ein eigenes 5G-Modem verbauen. Abseits des iPhone SE 4 werden jedoch noch vier weitere Apple-Neuheiten im Frühjahr 2025 von den Experten erwartet.

Zwei neue iPads, das MacBook Air und eine Überraschung

iPad 11: Das günstigste iPad wurde in diesem Jahr ein Stück billiger, bleibt technisch aber seit zwei Jahren unverändert. Der Nachfolger im nächsten Jahr dürfte vor allem mit mehr Leistung glänzen. Apple wird sich entweder für den A17 Pro wie beim iPad mini oder für den A18 aus dem iPhone 16 entscheiden. In jedem Fall stecken mindestens 8 GB RAM im Tablet, schließlich soll auch dem günstigsten Tablet Apples hauseigene KI nicht verwehrt bleiben. Doch aufgepasst: Mit etwas Pech zeigt uns Apple das iPad 11 erst Ende 2025.

MacBook Air mit M4-Chip: Noch werkelt im MacBook Air der M3-Chip, doch dies wird sich im Frühling 2025 ändern. Wie auch bei den letzten Mac-Neuheiten wird erwartet, dass Apple das günstige Notebook fortan mit mindestens 16 GB RAM ausstattet. Noch unbestätigt ist allerdings, ob das Air auch die neue Center-Stage-Kamera des MacBook Pro erhalten wird. Aber hoffen dürfen wir ja.

iPad Air: Auch das iPad Air wird im Frühjahr erneut aktualisiert. Das Update fällt jedoch unspektakulär aus. Statt des M2 soll der M3 verbaut sein, zeitgleich wird ein verbessertes Magic Keyboard für das iPad Air vorgestellt – mehr nicht.

Smart-Home-Display: Und dann hat Apple für uns alle noch eine richtige Überraschung in der Hinterhand – Apples erstes Smart-Home-Display, quasi ein HomePod mit Bildschirm. Dieses Display wird – man kann es bereits erahnen – „Apple Intelligence“ unterstützen. Die Bildschirm-Diagonale wird derzeit mit 6 Zoll angegeben. Das Display lässt sich wahlweise an die Wand montieren, um dort als zentrales Steuerelement zu dienen, oder aber auf einen Lautsprecher anbringen. Zeigen will Apple das smarte Display eventuell zeitgleich mit dem iPhone SE 4 im März 2025.

Wenn ihr also plant, in nächster Zeit ein iPhone SE, ein günstiges iPad, ein iPad Air oder ein MacBook Air zu kaufen, könnte es sich lohnen, damit noch etwas zu warten. Immerhin stehen die Nachfolger bereits in den Startlöchern.

