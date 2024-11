Samsung-Fans müssen Geduld beweisen: Android 15 erreicht Smartphones noch später

Android 15 ist von Google schon vor einigen Wochen veröffentlicht worden. Samsung hat mitgeteilt, dass erst mit der Vorstellung der Galaxy-S25-Smartphones das große Update an den Start geht. Zumindest für ältere Modelle kommt es wieder zu Verzögerungen. Die Beta-Tests starten noch später als erwartet – dabei waren diese schon verspätet.

Samsung startet Android-15-Tests noch später

Eigentlich hätten die Beta-Tests von Android 15 schon lange laufen sollen. Stattdessen gab es Berichte über Verzögerungen und jetzt wiederholt sich der ganze Ablauf erneut. Wieder kommt es zu einem späteren Starttermin, der in der Gerüchteküche durchgesickert ist.

So soll der neue Zeitplan von Samsung aussehen:

Samsung Galaxy S24: Beta-Test soll in der ersten Woche im Dezember 2024 starten.

Beta-Test soll in der ersten Woche im Dezember 2024 starten. Samsung Galaxy S23: Beta-Test soll zwei bis drei Wochen nach dem Start des Beta-Tests auf den Galaxy-S24-Modellen beginnen.

Beta-Test soll zwei bis drei Wochen nach dem Start des Beta-Tests auf den Galaxy-S24-Modellen beginnen. Samsung Galaxy S22: Unklar, ob es überhaupt einen Beta-Test von Android 15 geben wird.

Unklar, ob es überhaupt einen Beta-Test von Android 15 geben wird. Samsung Galaxy S21: Kein Beta-Test der neuen Software auf den alten Smartphones.

Laut SamMobile soll der Beta-Test von Android 15 und One UI 7 etwa zwei Monate dauern, wenn alles glattläuft. Frühestens im Februar 2024 ist also mit Android-15-Updates für ältere Smartphones zu rechnen, während die neuen Galaxy-S25-Modelle im Januar 2025 direkt mit der neuen Software an den Start gehen sollen.

Ob es am Ende wirklich bei diesem Zeitplan bleibt, steht in den Sternen. Denn schon die letzten Male haben recht zuverlässige Quellen Zeitpläne veröffentlicht, die einfach nicht eingehalten wurden.

Android 16 steht vor der Tür

Das Vorgehen von Samsung, mit Android 15 und One UI 7 bis zum Launch der Galaxy-S25-Modelle zu warten, wird umso kurioser, wenn ihr bedenkt, dass Android 16 schon im Mai 2025 erscheinen soll. Samsung könnte also kurz vorher Android-15-Updates veröffentlichen und müsste schon an Android-16-Updates und einer neuen One-UI-Oberfläche arbeiten. Wir werden die Entwicklung weiter beobachten.

Im Video könnt ihr euch anschauen, was euch mit Android 15 erwartet:

