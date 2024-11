Für 12,74 Euro: Amazon verkauft eine Putz-Perle, die sogar in die Hosentasche passt

Fettige Fingerabdrücke am Smartphone-Display, Krümel in der Laptop-Tastatur: Der Alltag hinterlässt an unseren elektronischen Geräten deutliche Spuren. Ein handliches Reinigungsset bei Amazon verspricht Abhilfe. Das ist kaum größer als eine Zigarettenschachtel und bietet gleich 10 Werkzeuge in einem.

Die Anzahl elektronischer Geräte im Alltag wächst stetig und damit auch der Aufwand für deren Pflege. Während improvisierte Reinigungsmethoden oft mehr schaden als nutzen, bietet das Reinigungsset für 12,74 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) eine professionelle Lösung. Im schlanken Format einer Zigarettenschachtel vereint es alle wichtigen Werkzeuge für die schonende Reinigung von Smartphone, Laptop, Tablet und Co.

Universal-Reinigungsset Im kompakten Gehäuse, für Laptops, Smartphones und andere elektronische Geräte. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2024 15:52 Uhr

Das Reinigungsset bietet eine durchdachte Ausstattung für unterschiedliche Reinigungsaufgaben. Trotz der kompakten Abmessungen findet im cleveren Aufbewahrungssystem alles seinen Platz: Die einziehbare Bürste eignet sich hervorragend für die Reinigung von Laptop-Tastaturen, während die hochdichte Mini-Bürste gezielt Schmutz zwischen den Tasten entfernt.



Besonders praktisch: Die Metallspitze ermöglicht die präzise Entfernung von Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen, etwa im Bereich der Laptop-Scharniere.

Für empfindliche Oberflächen wie Kameralinsen oder Smartphone-Displays ist der weiche Linsenreinigungsstift aus Kunststoff vorgesehen. Er arbeitet besonders schonend und hinterlässt laut Hersteller keine Kratzer. Das mitgelieferte Mikrofaser-Reinigungstuch eignet sich optimal für die großflächige Reinigung von Bildschirmen und lässt sich platzsparend im Gehäuse verstauen.



Fünf zusätzliche Reinigungstücher gewährleisten eine langfristige Nutzung des Sets. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Reinigung von Kopfhörern und deren Ladehüllen. Der spezielle Beflockungsschwamm entfernt effektiv Verschmutzungen an den Gehäusen, während die Metallspitze und die hochdichte Bürste die sensiblen Schallaustrittsöffnungen säubern.

Für wen lohnt sich das Reinigungsset bei Amazon?

Das kompakte Reinigungsset eignet sich ideal für alle, die ihre elektronischen Geräte professionell pflegen und deren Wert erhalten möchten. Dank des handlichen Formats passt es problemlos in jede Tasche – perfekt für mobile Arbeiter, Pendler und Reisende. Die vielseitigen Werkzeuge ermöglichen eine schonende Reinigung aller wichtigen Oberflächen. Preis und die mitgelieferten Ersatztücher runden das überzeugende Gesamtpaket ab. Nicht umsonst ist es mit 4,4 von 5 Sternen bei über 5.000 Rezensionen auch ausgezeichnet bewertet.

