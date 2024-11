Amazon spendiert Upgrade: Deutsche Kunden haben das Nachsehen

Nutzer von Amazon Music Unlimited können sich in Zukunft einmal im Monat ein Hörbuch von Audible aussuchen und ohne zusätzliche Kosten anhören. Der Knackpunkt: Das Upgrade gilt vorerst nur für ausgewählte Länder und Deutschland ist leider nicht dabei.

Gratis Hörbücher: Amazon pusht Musik-Abo

Amazon baut den Service von Amazon Music Unlimited aus: Kunden können sich zukünftig einmal pro Monat ein Hörbuch von Audible aussuchen und ohne zusätzliche Kosten anhören. Damit will Amazon den eigenen Musik-Streamingdienst noch attraktiver gestalten. Kein Wunder, immerhin ist der Markt mit Spotify, Apple Music, Deezer und noch vielen anderen Rivalen hart umkämpft.

Das kostenlose Hörbuch von Audible hat allerdings einen Haken und zwar ist nur das Hören gratis. Wer das Hörbuch dauerhaft seiner Bibliothek hinzufügen will, muss nach wie vor extra bezahlen. Nutzer haben also nur 30 Tage Zeit, um ein Hörbuch zu beenden. Ihr könnt ein angefangenes Hörbuch zwar in einen neuen Monat mitnehmen, aber dann dürft ihr euch kein anderes Hörbuch mehr im selben Monat aussuchen.

Der größte Dämpfer kommt aber jetzt: Das Upgrade für Amazon Music Unlimited gilt vorerst nur für die USA, Kanada und Großbritannien. Deutsche Nutzer haben also derzeit keinen Vorteil von der Audible-Erweiterung. Aber was nicht ist, kann ja durchaus noch werden (Quelle: Amazon).

Das müsst ihr über Amazon Music Unlimited wissen

Ein Einzelabo Amazon Music Unlimited kostet 10,99 Euro pro Monat. Prime-Kunden erhalten einen kleinen Rabatt und zahlen nur 9,99 Euro. Generell profitieren Prime-Nutzer vom hauseigenen Musik-Katalog. Wer Prime abonniert hat, kann zum Beispiel alle Songs ohne Werbung hören, hat Zugriff auf diverse Podcasts und kann sich auch eigene Playlists erstellen.

Laut Amazon befinden sich mehr als 100 Millionen Songs im Programm. Allerdings lassen sich die meisten Songs nur im Zufallsmodus abspielen und die Möglichkeit Tracks zu überspringen ist ebenfalls eingeschränkt als reiner Prime-Kunde. Neukunden können Amazon Music Unlimited jedoch aktuell drei Monate lang kostenlos ausprobieren.

