Amazon verkauft aktuell ein E-Book zum halben Preis, das mir Tausende Euro eingebracht hat

Als ich vor einigen Jahren damit begonnen habe, mich für Finanzen zu interessieren, war ich komplett überfordert. Die Beratung der Sparkasse hat mich nicht überzeugt, weil man nicht wirklich auf meine Bedürfnisse eingegangen ist. Im Netz hat jeder versprochen, dass man schnell reich werden kann – wird man natürlich nicht. Ende 2021 kam dann ein Buch raus, das alles verändert hat. Aktuell gibt es dieses als E-Book zum halben Preis bei Amazon.

Amazon verkauft Finanzfluss-E-Book für 4,99 Euro

Wenn ihr aktuell in der glücklichen Lage seid, dass ihr Geld übrig habt und dieses sinnvoll investieren wollt, dann müsst ihr euch vorher informieren, was überhaupt möglich ist. Einfach auf dem Konto liegen lassen, ist keine gute Idee. Investieren ist angesagt, damit das Geld mit der Wirtschaft wächst. Doch das ist ein umfangreiches Thema, bei dem viele überfordert sind und Angst davor haben, etwas falsch zu machen. Genau so ging es mir vor einigen Jahren.

Doch dann hat Finanzfluss das Buch „Das einzige Buch, das Du über Finanzen lesen solltest: Der entspannte Weg zum Vermögen“ herausgebracht. Ich habe es mir sofort zum Release geholt und bereue die Investition von damals 9,99 Euro kein bisschen. Aktuell gibt es das E-Book bei Amazon für nur 4,99 Euro im Angebot (bei Amazon anschauen).

Das einzige Buch, das Du über Finanzen lesen solltest: Der entspannte Weg zum Vermögen

Wie habe ich damit Geld verdient?

In erster Linie wollte ich verstehen, welche Geldanlagemöglichkeiten es gibt, wie hoch das jeweilige Risiko ist und wie ich überhaupt mein Erspartes sinnvoll anlegen kann. Genau das hat das Buch für mich so beantwortet, wie ich es verstehen konnte. Und das ist in der Finanzwelt keine Selbstverständlichkeit.

Ich werde euch hier keine Finanztipps geben, weil ich kein Finanzberater bin. Ich persönlich konnte allein durch das Wissen, das mir dieses Buch vermittelt hat, mittlerweile mehrere Tausend Euro mit ETFs und Tagesgeld verdienen. Die Zinsen werden zwar immer geringer, doch es lohnt sich immer noch beispielsweise bei Trade Republic ungenutztes Geld zu parken und aktuell 3,25 Prozent Zinsen zu kassieren.

ETFs sind dann wieder eine andere Sache. Dort habe ich Höhen und Tiefen miterlebt. Es handelt sich also keineswegs um eine sichere Anlage. Für mich, der für seine Rente einen ETF monatlich bespart ist es aber perfekt und es bleibt auch einiges hängen.

Wichtig: Vertraut nicht nur auf eine einzige Quelle. Das Buch hilft euch dabei, den Finanzmarkt zu verstehen. Am Ende müsst ihr aber selbständig denken und die wichtigen Entscheidungen eigenständig treffen. Immerhin ist das euer Geld, das ihr hart erarbeitet habt. Ich habe mein Vermögen mit einer Eigentumswohnung, Tagesgeld und ETFs breit verteilt und nicht einfach alles auf eine Karte gesetzt. Klar kann man da richtig absahnen, wenn man zur richtigen Zeit einsteigt, aber eben auch massiv verlieren.

Am Ende kommt es darauf an, dass ihr überhaupt etwas mit eurem Geld macht, damit es nicht von der Inflation langsam aufgefressen wird. Und wenn ihr dann mit einem kleinen ETF-Sparplan startet, ist das mehr, als viele andere mit ihrem Geld machen. Langsam starten, Wissen aufbauen und die richtigen Schlüsse ziehen. Das hat zumindest bei mir funktioniert.