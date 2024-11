Nach Kino-Flop: Joker 2 kriegt jetzt bei Amazon eine neue Chance

Das ging schnell: Filmfans können sich ab sofort Joker 2 via Amazon, Apple oder Google im Stream anschauen. Die kontroverse Fortsetzung kann entweder gekauft oder ausgeliehen werden. Oben seht ihr den offiziellen Trailer zu Joker: Folie à Deux.

Joker 2 ab jetzt im Heimkino bei Amazon & Co.

Für Joker: Folie à Deux oder einfach nur Joker 2 lief es nicht besonders gut im Kino. Bei einem Budget von 200 Millionen US-Dollar spielte die Fortsetzung nur etwas mehr als 206 Millionen US-Dollar wieder ein. Kein Wunder also, dass der Film bereits jetzt, keine zwei Monate nach Kinostart, auf Amazon, Apple und Google zur Verfügung steht.

Wer also bereits heute Lust hat, sich selbst ein Bild von Joker 2 zu machen, der kann sich den Film zum Beispiel für 17,99 Euro über Amazon ausleihen. Alternativ könnt ihr euch den Film auch für 21,99 Euro direkt kaufen:

Joker: Folie à Deux In „Joker: Folie à Deux“ wartet Arthur Fleck in Arkham auf seinen Prozess wegen seiner Verbrechen als Joker. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2024 16:33 Uhr

Wer Amazon nicht nutzt, kann auch über Apple oder Google zuschlagen. Preislich nehmen sich die Anbieter nichts.

Wer indessen darauf wartet, dass der Film direkt im Abo landet, der sollte WOW im Auge behalten. In den USA wird Joker 2 bereits am 13. Dezember beim Streaming-Anbieter Max erscheinen. Und Inhalte von Warner landen hierzulande in der Regel bei Sky beziehungsweise WOW in der Flatrate.

Presse und Publikum verabscheuen Joker 2

Joker: Folie à Deux gilt als einer der Flops des Jahres und das nicht nur in finanzieller Hinsicht. Auch die Kritiken fallen überwiegend negativ aus. Besonders selten: Presse und Publikum sind sich nahezu einig. Beide Parteien bewerten den Film von Regisseur Todd Phillips extrem schlecht. So steht Joker 2 derzeit bei nur 32 Prozent Zustimmung (Quelle: Rotten Tomatoes).

