Retro-Puzzle mit VW-Liebling: Dafür gibt es 4,8 von 5 Sternen auf Amazon

Für alle VW-Nostalgiker gibt es ein tolles Panorama-Puzzle, welches unter dem Titel „Mit dem Bulli über den Brenner" vermarktet wird. Für wen es sich lohnt? Alles in unserem Kauftipp!

Puzzle zeigt VW-Klassiker

Das 1000-Teile-Puzzle (auf Amazon ansehen) vom Ravensburger Verlag zeigt drei VW-Klassiker vor dem Brennerpass – der Strecke in den Alpen zwischen Österreich und Italien, die viele von euch für euren Italien-Urlaub sicherlich schon einmal durchquert haben und wird ab 12,99 Euro bei Amazon verkauft. Ein geringfügig verändertes neues Design wird für knapp 14 Euro verkauft.

Drei verschiedene Fahrzeuge

Neben einem blauen VW-Käfer besteht das Panorama-Puzzle vor dem Hintergrund der Alpen auch aus zwei legendären VW-Bullis in rot-schwarz und grün-weiß sowie zwei Karten, auf denen links der österreichische und rechts der italienische Teil der Strecke dargestellt werden. Außerdem findet ihr das VW-Logo und einen Volkswagen-Schriftzug sowie die Überschrift „Crossing the Alps – Brennerpass“ auf dem Puzzle.

Puzzle als Wanddekoration

Wer dieses Puzzle nach stundenlanger Geduldsarbeit fertiggestellt hat, wird mit einem schönen Motiv belohnt, welches sich auch als Panoramabild für eure Wanddekoration anbietet. Es ist etwa 98 mal 38 cm groß und damit ein echter Blickfang für alle VW-Nostalgiker und für diejenigen, die gerne Landschaftspanoramen mögen.

Ganz im Retro-Stil: Neben den beiden VW-Bullis hat auch der Käfer seinen Platz auf diesem Puzzle.. (© Ravensburger / Amazon)

Ideales Weihnachtsgeschenk

Mit dem Puzzle könnt ihr als Weihnachtsgeschenk also bei ganz unterschiedlichen Gruppen nichts falsch machen. Oder ihr wollt in der kalten Jahreszeit mit eurer Familie oder Freunden schöne Spielenachmittage verbringen? Auch dann bietet sich das Puzzle an.

Falls das Weihnachtsgeschenk dann doch nicht so ankommt, wie ihr es erhofft habt, profitiert ihr bei Amazon derzeit von einer längeren Rückgabefrist. Alle Dinge, die zwischen dem 1. November 2024 und dem 25. Dezember 2024 bestellt wurden, können bis 31. Januar 2025 bei Amazon zurückgegeben werden.

