Ideal für den neuen Mac mini: Dieses Kabel ist die Rettung für viele Apple-Nutzer

Der neue Mac mini mit M4-Chip ist nicht nur ein ganzes Stück kleiner, auch bei den Anschlüssen geht der Apple-Winzling neue Wege. Das stellt Nutzerinnen und Nutzer mit regulären Lautsprechern vor eine Herausforderung. Die Lösung? Ein Kabel bei Amazon für wenige Euro.

Mac mini M4 – Flachbandkabel mit Winkelstecker ist die Lösung

Kürzlich stellte Apple den neuen Mac mini mit dem M4 und M4 Pro vor. Der Desktop-Computer ist extrem geschrumpft und bietet einige Verbesserungen. Freuen darf man sich beispielsweise erstmals über Frontanschlüsse: Zwei USB-C-Buchsen und der reguläre 3,5-mm-Kopfhöreranschluss sind jetzt schneller und ohne Umwege zu erreichen. Praktisch, wenn man entsprechendes Zubehör oder auch einen kabelgebundenen Kopfhörer anschließen möchte.

Anzeige

Doch der Klinkenanschluss an der Frontseite hat auch einen Nachteil. Viele Anwender verwenden den Mac mini mit externen Lautsprechern, schließlich ist der verbaute „Brüllwürfel“ nicht sonderlich toll. Sind die Lautsprecher per Kabel am Kopfhöreranschluss verbunden, störte dies bisher wenig. Beim neuen Mac mini ist das anders. Es sieht wenig elegant aus, wenn ein Kabel quer über die Front zu den Lautsprecherboxen gezogen wird.

UGREEN Aux-Kabel 3,5 mm mit Winkelstecker Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2024 11:27 Uhr

Auf eine Lösung verweist ein Leser der Kollegen von ifun.de. Er verwendet ein günstiges Klinkenkabel im Flachband-Design mit einem abgewinkelten Stecker. Dieser wird am Frontanschluss eingesteckt, und das Kabel wird dann einfach unter dem Mac mini verlegt. Das sieht in jedem Fall schon mal dezenter aus. Das Kabel kostet derzeit keine 7 Euro und ist wahlweise mit einer Länge von einem halben Meter (bei Amazon ansehen) oder einem Meter erhältlich (bei Amazon ansehen). Für knapp 8 Euro gibt es auch eine Version mit zwei Metern Länge (bei Amazon ansehen). Aktuell lockt Amazon zudem mit einem 5-Prozent-Coupon.

Anzeige

Alternative: USB-C-Klinken-Adapter

Wer seine regulären Lautsprecher eleganter am neuen Mac mini anschließen möchte, für den ist das Flachbandkabel eine gute Lösung. Es gibt aber auch eine alternative Möglichkeit. Wenn man auf einen der drei Thunderbolt-Anschlüsse auf der Rückseite verzichten kann, wäre der Einsatz eines passenden USB-C-Adapters (bei Amazon ansehen) wahrscheinlich die einfachere Lösung.

Anzeige

In diesem Fall kann das vorhandene Lautsprecherkabel weiterhin verwendet und wie bisher über die Rückseite mit dem Mac mini verbunden werden. Allerdings können solche Adapter hin und wieder Probleme machen. Sollte dies der Fall sein, rückt das Flachbandkabel wieder in den Fokus als praktikable Option.

Was der neue Mac mini alles bietet:

Mac Mini M4 & M4 Pro vorgestellt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.