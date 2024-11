Aldi verkauft bald LED-Beleuchtung für euren Weihnachtsbaum, die ein großes Problem löst

Weihnachten ist nur noch wenige Wochen entfernt und damit beginnt bald auch wieder die Zeit, in der der Christbaum aufgestellt und geschmückt werden muss. Nichts nervt mich dabei mehr, als die Lichterkette anzubringen. Seid ihr davon auch frustriert, hat Aldi ab dem 25. November eine Lösung für euch.

Aldi verkauft kabellose LED-Beleuchtung für euren Weihnachtsbaum

Wenn ihr eurem Weihnachtsbaum in diesem Jahr ein richtig dickes Upgrade spendieren wollt, dann solltet ihr bei Aldi Süd reinschauen. Der Discounter verkauft am 25. November kabellose Christbaumkerzen, die ihr ganz ohne Kabelsalat anbringen könnt. Die 15er-Packung kostet nur 19,99 Euro und ist in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich. Im Prospekt ist das Angebot schon gelistet. Sobald das Angebot im Onlineshop von Aldi landet, werden wir euch informieren.

Bei Aldi Süd erhaltet ihr ab dem 25. November 2024 kabellose Christbaumkerzen. (© Aldi-Prospekt)

Ihr löst damit nicht nur das Problem mit dem Kabelsalat und sorgt für eine viel sauberere Optik, sondern könnt euren Weihnachtsbaum viel besser schmücken. Mit 15 LED-Kerzen lässt sich so ein Christbaum gut bestücken. Die dafür nötigen Batterien befinden sich im Lieferumfang. Genauso wie Saugnäpfe und Kerzenhalter, wenn ihr die LED-Beleuchtung anderweitig verwenden wollt.

Es ist sogar eine Fernbedienung dabei, über die ihr die LED-Kerzen nicht nur ein und ausschalten, sondern auch drei verschiedene Lichtmodi wählen könnt. So lässt sich je nach Stimmung das perfekte Licht einstellen.

So funktionieren die kabellosen LED-Christbaumkerzen

Kabellose Christbaumkerzen von Cimetech demonstriert

Bei Amazon bekommt ihr ähnliche LED-Christbaumkerzen aktuell im Angebot für nur knapp 16 Euro (bei Amazon anschauen). Dort sind aber nur 12 Stück dabei. Im Video oben wird die Funktionsweise ganz gut erklärt, sodass ihr einen Eindruck davon erhaltet, was euch erwartet, wenn ihr euch die kabellosen LED-Kerzen von Aldi oder Amazon holt.

12er-Pack kabellose Christbaumkerzen mit Fernbedienung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2024 12:42 Uhr

