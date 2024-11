Neue Amazon-Soundbar: Das größte Problem bleibt ungelöst

Mit der neuen Fire TV Soundbar Plus erweitert Amazon sein Angebot und verspricht Nutzern ein noch intensiveres Heimkinoerlebnis. Größtes Manko bleibt die Abhängigkeit vom Fire-TV-Ökosystem – und dürfte viele potenzielle Käufer abschrecken.

Amazon Fire TV Soundbar Plus: Upgrade mit Dolby Atmos

Nach der ersten Soundbar legt Amazon jetzt nach und präsentiert ein Plus-Modell. Dabei handelt es sich um eine 3.1-Kanal-Soundbar, die durch die Unterstützung von Dolby Atmos und DTS ein überzeugendes Klangerlebnis bieten soll.

Mit speziell entwickelten Modi wie Film, Musik, Sport und Nacht passt sich der Klang laut Amazon genau wie bei der Standardvariante der Soundbar an den Inhalt an. Neben einer verbesserten Dialogwiedergabe und noch satteren Bässen ist die Soundbar mit Funktionen wie DTS TruVolume ausgestattet, das Lautstärkeschwankungen ausgleichen soll. Das dürfte vielen Nutzern gefallen.

Über Bluetooth kann auch Musik von Smartphones oder Tablets abgespielt werden. Die 37-Zoll-Soundbar lässt sich zudem über HDMI ARC/eARC anschließen und soll in wenigen Schritten einsatzbereit sein.

Amazon-Soundbar: Ökosystem-Bindung bleibt Hürde

Wie schon bei der günstigeren Fire TV Soundbar bleibt auch die Plus-Variante in ihrer vollen Funktionalität auf Fire-TV-Geräte oder kompatible Smart-TVs beschränkt. Diese enge Bindung an das eigene Ökosystem erschwert die Verwendung mit Geräten anderer Hersteller. Amazon hingegen bewirbt die Integration in die Fire-TV-Welt als Vorteil. Alexa wird aber nach wie vor nicht unterstützt.

Die Fire TV Soundbar Plus ist ab sofort erhältlich. Sie kostet regulär 269,99 Euro, wird aber zum Einführungspreis von 219,99 Euro angeboten (bei Amazon ansehen). Damit liegt sie im mittleren Preissegment. Die Standardvariante ist für 139,99 Euro erhältlich (bei Amazon ansehen).

