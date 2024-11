Amazon verkauft eine LED-Weihnachtsdeko, die eure Nachbarn vor Neid erblassen lässt

Wenn ihr wie ich schon dabei seid, eure vier Wände für die bevorstehende Weihnachtszeit zu schmücken, dann solltet ihr bei Amazon reinschauen. Dort gibt es nämlich einen LED-Weihnachtsbaum für eure Haus- oder Wohnungstür, die für Aufsehen sorgen wird.

Amazon verkauft LED-Weihnachtsbaum für 35 Euro

Viele von euch möchten es noch nicht wahrhaben, aber in wenigen Wochen ist Weihnachten. Noch schneller kommt die Adventszeit. Entsprechend beginnt jetzt genau die Zeit, in der die Weihnachtsdekoration so langsam herausgekramt werden kann. Wollt ihr dabei besonders auffallen, dann solltet ihr euch den LED-Weihnachtsbaum bei Amazon anschauen (bei Amazon anschauen). Den könnt ihr ganz einfach an eurer Haustür befestigen. Er kostet nur 34,95 Euro und sieht wirklich gut aus, wenn er aufleuchtet.

Anzeige

Fairybell LED-Weihnachtsbaum für draußen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2024 10:57 Uhr

Ihr könnt den LED-Weihnachtsbaum ganz einfach an der Haustür oder Wohnungstür installieren. Er wird über ein cleveres System an den Ecken und der Rückseite befestigt, sodass er nicht so einfach vom Wind erfasst wird. So bekommt ihr eine schöne Deko, die definitiv auffällt.

Anzeige

Im nachfolgenden Video wird die Installation gezeigt:

Fairybell LED-Weihnachtsbaum

Schöne Alternativen für die Haustür

Wenn euch der LED-Weihnachtsbaum etwas zu viel des Guten ist, dann habe ich für euch noch zwei Alternativen herausgesucht. Zunächst eine Version mit schönen Weihnachtsschildern. Dieses Modell arbeitet mit Batterien und ihr müsst euch nicht um die Stromversorgung sorgen.

Anzeige

Weihnachtsbeleuchtung mit Batterien Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2024 11:11 Uhr

Zudem eine schicke Tannengirlande für den klassischen Look, mit dem ihr eure Eingangstür einfassen könnt.

Tannengirlande 5 Meter mit 80 LEDs Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2024 11:14 Uhr

Die Weihnachtsdeko sieht wirklich gut aus und lässt sich auch miteinander kombinieren, wenn ihr es wirklich auf die Spitze treiben wollt.

Die Auswahl an Deko bei Amazon ist gigantisch. Das waren nur einige Vorschläge, die mir aufgefallen sind. Schaut am besten selbst rein und sucht euch das aus, was euch am besten gefällt (bei Amazon anschauen).