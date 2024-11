„Brokelander“: TikTok-Nutzer frotzeln über Casual-Game-Werbung mit „The Boys“-Star

In der Amazon-Serie „The Boys“ spielt der neuseeländische Schauspieler Antony Starr die Rolle des Homelander. Ein Fan-Liebling, der jetzt viel Kritik einstecken muss, weil er Werbung für ein Mobile Game machte.

Homelander wird zu „Brokelander“

Werbung für Mobile Games zu machen, wird von vielen verhöhnt. Denn laut Kritikern handelt es sich dabei um eine billige Art und Weise viel Geld zu machen, da der Anspruch an diese Werbung nicht wirklich hoch ist.

Außerdem sind die meisten Mobile Games sehr simpel aufgebaut und zielen häufig darauf ab, schnelles Geld mit In-App-Käufen zu machen. In der Vergangenheit mussten viele Influencer Kritik einstecken, wenn sie ihre Reichweite für so etwas eingesetzt haben.

Schauspieler Antony Starr müsste eigentlich ein ziemlich hohes Gehalt haben, wenn es um seine Rolle in der Serie „The Boys“ geht. Schließlich ist er der Hauptdarsteller und einer der beliebtesten Charaktere der Show. Nun tauchte er in zahlreichen Werbespots für das Mobile Game „Lost War Survival“ auf und muss sich einer Welle von Hohn stellen.

Darum kam die Werbung nicht gut an

Vor allem dass der Schauspieler das Spiel in den Clips nicht wirklich selbst spielt, sondern wahrscheinlich nur vorgefertigte Sätze vorliest, störte Fans. Eine authentische Einschätzung oder Empfehlung zum Spiel kann er also nicht abgeben.

Doch eine solche Nahbarkeit ist häufig ausschlaggebend dafür, ob eine Werbung funktioniert oder nicht. Gerade wenn es um einen beliebten Promi wie Antony Starr geht. Werft doch einfach selbst einen Blick hinein:

Spott und Hohn für Antony Starr

Die Kommentare unter den Videos und Anzeigen häufen sich mit Spott. Darin wird er „Brokelander“ genannt, eine Zusammensetzung aus dem englischen Wort „broke“ („pleite“) und dem Namen „Homelander“.

Leute unter einem TikTok schreiben außerdem Kommentare wie „Was sind eure Theorien, weswegen er Geld braucht?“ oder „[Deine] Rechnungen können nicht so hoch sein, Bro.“

Ein anderes Videospiel konnte ihn nicht überzeugen

Ein Kommentar unter einem Post auf Reddit bemerkt ganz richtig: „Er entschied sich dagegen, Homelander in Mortal Kombat zu spielen, weil sie ihm nicht genug Geld angeboten haben. Was könnte Last War Survival ihm da schon bieten?“

Das spielt darauf an, dass der Charakter Homelander in dem Videospiel Mortal Kombat 1 hinzugefügt wurde, Antony Starr sich allerdings dagegen entschied, dem Videospiel-Charakter seine Stimme zu leihen. Mutmaßlich, weil das Studio ihm zu wenig Geld zahlen wollte.

Last War Survival ist also, zumindest in den Augen der Community, kein guter Werbepartner und anscheinend tut sich Antony Starr keinen Gefallen damit, für das Mobile Game Werbung zu machen.

