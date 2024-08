The Boys Staffel 5: Das blutige Finale & Fortsetzung des Universums

Staffel 1

1 (1) Aller Anfang ist schwer … The Name of the Game 26.7.2019

2 (2) Cherry Cherry 26.7.2019

3 (3) Um jeden Preis Get Some 26.7.2019

4 (4) Das Weibchen der Spezies The Female of the Species 26.7.2019

5 (5) Gut für die Seele Good for the Soul 26.7.2019

6 (6) Die Unschuldigen The Innocents 26.7.2019

7 (7) Die Selbsterhaltungsgesellschaft The Self-Preservation Society 26.7.2019

8 (8) Du hast mich gefunden You Found Me 26.7.2019

Staffel 2

1 (9) Daddy ist wieder zu Haus The Big Ride 4.9.2020

2 (10) Ordentliche Vorbereitung und Planung Proper Preparation and Planning 4.9.2020

3 (11) Über den Hügel mit den Schwertern von tausend Männern Over the Hill with the Swords of a Thousand Men 4.9.2020

4 (12) Es gibt nichts Vergleichbares auf der Welt Nothing Likt It In the World 11.9.2020

5 (13) Wir müssen jetzt los We Gotta Go Now 18.9.2020

6 (14) Reif für die Klapse The Bloody Doors Off 25.9.2020

7 (15) Butcher, Kutscher, Dauerlutscher Butcher, Baker, Candlestick Maker 2.10.2020

8 (16) Was ich weiß What I Know 19.10.2020

Staffel 3

1 (17) Payback Payback 3.6.2022

2 (18) Schimpansen weinen nicht The Only Man in the Sky 3.6.2022

3 (19) Oh mein Gott, sie haben Soldier Boy getötet! Barbary Coast 3.6.2022

4 (20) Russen, Hamster, Superhelden Glorious Five Year Plan 10.6.2022

5 (21) Der Feind meines Feindes The Last Time to Look on This World of Lies 17.6.2022

6 (22) Herogasm Herogasm 24.6.2022

7 (23) Starlight im Shitstorm Here Comes a Candle to Light You to Bed 1.7.2022

8 (24) Ich bin von deinem Blut! The Instant White-Hot Wild 8.7.2022

Staffel 4

1 (25) Die Abteilung für schmutzige Tricks Department of Dirty Tricks 13.6.2024

2 (26) Unter Patrioten Life Among the Septics 13.6.2024

3 (27) Vought On Ice We'll Keep the Red Flag Flying Here 13.6.2024

4 (28) Mit der Weisheit des Alters Wisdom of the Ages 20.6.2024

5 (29) Die Gefahren des Landlebens Beware the Jabberwock, My Son 27.6.2024

6 (30) Schmutzige Geschäfte Dirty Business 4.7.2024

7 (31) Das Leck The Insider 11.7.2024