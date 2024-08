Kurswechsel bei Apple: Nutzer blicken auf den 27. September

Apples hauseigener Streaming-Service Apple TV+ ist vielleicht nicht der größte seiner Art, doch unzählige Oscar-Nominierungen in den letzten Jahren sprechen eindeutig für die Qualität des Underdogs. Ein neues Film-Highlight mit Brad Pitt und George Clooney sollte nun ursprünglich zunächst im Kino laufen und kommt nun doch eher direkt zu Apple TV+ – ein Kurswechsel bei Apples Strategie.

Apple entscheidet sich gegen groß angelegten Kinostart

Endlich kann man bald die beiden Hollywood-Legenden Brad Pitt und George Clooney wieder zusammen in einem Film bewundern – Apple macht es möglich. Allerdings sollte „Wolfs“ anfänglich exklusiv im Kino zu sehen sein. Eine Veröffentlichung auf Apple TV+ war erst zu einem späteren Zeitpunkt geplant.

Anzeige

Jetzt aber macht Apple einen Rückzieher. Demzufolge wird die Action-Komödie nur in einem sehr kleinen Rahmen am 20. September 2024 in ausgesuchte Lichtspielhäuser kommen. Bereits eine Woche später am 27. September landet „Wolfs“ direkt bei Apple TV+ – weltweit wohlgemerkt (Quelle: Apple).

Damit rückt Apple von seiner bisherigen Strategie ab. Bei erfolgversprechenden Filmen wie beispielsweise bei „Killers of the Flower Moon“, „Napoleon“, „Argylle“ und aktuell bei „Fly Me to the Moon“ gab Apple dem Kino den Vorzug. Erst Monate später kamen auch Abonnentinnen und Abonnenten von Apple TV+ zum Zug.

Anzeige

Unklar bleibt, warum sich Apple für einen solchen Kurswechsel entschieden hat. An der Qualität von „Wolfs“ liegt es wohl eher nicht. So soll es bereits gute Testergebnisse bei den ersten Vorpremieren gegeben haben, und man arbeitet schon an einer Fortsetzung. Das Branchenmagazin „Deadline“ spricht vorab von einem „Publikumsliebling“.

Brad Pitt und George Clooney – endlich stehen die beiden Schauspieler und Freunde wieder gemeinsam vor der Kamera. (© Apple TV+)

Anzeige

Eventuell ist der Grund für Apples Umschwenken einem Realitätscheck geschuldet. An den Kinokassen ging Apples Strategie nämlich bis jetzt nicht immer auf. Apple kostet es viel Geld, diese Filme ins Kino zu bringen, doch gelohnt hat sich dies nicht unbedingt.

Wer ein Abo von Apple TV+ hat, spart sich das Kinoticket

Wer Apple TV+ abonniert hat, kann sich zumindest darüber freuen. Statt nun Monate auf „Wolfs“ zu warten oder nochmals Geld fürs Kinoticket auszugeben, kann die Komödie von Spiderman-Regisseur Jon Watts direkt per Stream auf der heimischen Couch gesehen werden.

Zunächst steht aber noch die internationale Premiere bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig an. Die finden bereits zwischen dem 28. August und dem 7. September 2024 statt.

Anzeige

Zum Inhalt des Films ist nur bekannt, dass die „Fixer“ Nick und Jack regulär Einzelkämpfer sind und nun aber gezwungen sind, zusammenzuarbeiten. Dieser eine Job macht es notwendig. Im Trailer bekommen wir vom Schlagabtausch der Extraklasse schon mal einen ersten Eindruck.