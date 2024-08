Netflix hat genug gesehen: Diese Zombie-Blockbuster haben keine Zukunft mehr

Ohne große Ankündigung hat Netflix das Zombie-Franchise Army of the Dead auf Eis gelegt. Nach den enttäuschenden Reaktionen auf Snyders Sci-Fi-Epos Rebel Moon hat der Streaming-Dienst wohl die Nase voll.

Netflix beerdigt Sequels zu Army of the Dead

Netflix und Regisseur Zack Snyder hatten für Army of the Dead große Pläne. Der Zombie-Streifen sollte ein filmisches Untoten-Universum begründen, doch nun hat der Streaming-Service laut einem Bericht von The Wrap mehrere bereits dafür geplante Projekte gestrichen.

Der Nachfolge-Film Planet of the Dead und die animierte Spin-Off-Serie Army of the Dead: Lost Vegas befanden sich dem Bericht zufolge bereits in Entwicklung, werden bei Netflix nun aber nicht mehr weiter verfolgt. Nachdem mit Army of Thieves 2021 ein Prequel mit Matthias Schweighöfer erschienen war, hat die Horror-Reihe nun keine Zukunft mehr. (Quelle: TheWrap)

Netflix stampft Zombie-Franchise ein

Army of the Dead, ein Blockbuster, in dem eine Gruppe Krimineller einen Tresorraum im von Zombies überrannten Las Vegas ausrauben will, war für Netflix zum Release ein Erfolg. Über 75 Millionen Haushalte schalteten bei dem Film innerhalb der ersten 28 Tage auf dem Streaming-Dienst ein. (Quelle: WhatsOnNetflix)

Dass Netflix die Zombie-Reihe nun dennoch nicht fortführt, könnte an dem krachenden Misserfolg von Snyders jüngsten Projekten für den Streaming-Dienst liegen. Die beiden Rebel-Moon-Filme kamen sowohl beim Publikum als auch bei Kritikern unter die Räder und fuhren desaströse Wertungen auf Rotten Tomatoes ein.



Auch der kürzlich erschienene Director’s Cut, der insgesamt mehr als 6 Stunden dauert, konnte die Wenigsten wirklich überzeugen.

Eine ähnliche Bauchlandung will Netflix nun wohl mit den Sequels zu Army of the Dead vermeiden, zumal der Film selbst mit viel Wohlwollen dank seiner gigantischen Logiklöcher, holprigen Handlung und flachen Charakteren kaum als moderner Klassiker bezeichnet werden kann.

Schaut euch hier noch einmal den Trailer zu Army of the Dead an:

Army of the Dead | Offizieller Trailer (Netflix)

