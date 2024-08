Netflix am Mac: Download, Offline-Modus & App – was geht?

Serienfans kommen kaum am Streaming-Dienst Netflix vorbei. Die Inhalte kann man mit verschiedenen Apps auf Geräten wie Android-Smartphones, iPhones, Fernsehern und Tablets ansehen. Wie sieht es mit einer Netflix-App für Mac und Macbook aus und kann man Inhalte für den Offline-Modus auf sein Macbook herunterladen?

Sucht man nach einer entsprechenden Anwendung für den Film- und Serien-Streaming-Dienst im iTunes-App-Store, findet man nur Versionen für iPhone und iPad. Eine Mac-App gibt es vom Streaming-Anbieter nicht.

Keine Netflix-Mac-App im App-Store

Tatsächlich gibt es auch keine offizielle Netflix-App für Mac. Möchte man Filme und Serienepisoden am MacBook oder Mac über Netflix empfangen, wird man in der offiziellen FAQ-Dokument auf das Streamen im Browser verwiesen. Voraussetzung ist ein Login über Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera oder Safari. Von Zeit zu Zeit finden sich im App-Store kostenpflichtige Apps mit dem Titel „Netflix for Mac“. Hierbei handelt es sich aber um keine offiziellen Versionen des Streaming-Anbieters. Solche Fake-Apps spionieren Daten aus oder liefern euch Schad-Software auf den Rechner. Sie bieten jedoch keinen Zugang zum Streaming-Dienst.

Netflix: Download auf Mac?

Im Browser kann man zwar alle Inhalte aus dem Netflix-Abonnement anschauen, es gibt aber keine Download-Funktion, um Inhalte offline ansehen zu können. Gibt es dafür einen Umweg für Mac-Nutzer?

Mangels App fehlt somit auch die Offline-Funktion für Netflix-Videos auf dem Mac und MacBook .

. Somit ist es nicht möglich, sich Zugfahrten oder lange Flüge mit dem Ansehen von heruntergeladenen Netflix-Videos zu vertreiben.

Mit diesen geheimen Netflix-Codes findet ihr alle Filme und Serien:

Netflix auf Mac offline sehen nicht möglich

Möchte man Serienfolgen und Filme von Netflix auf dem MacBook und Mac offline ansehen, findet man immer wieder Tipps zum Umweg über Bildschirmaufnahmeprogramme. Tools, mit den man den aktuellen Screen vom Mac als Video speichern kann, sind zum Beispiel Snagit oder Camtasia. Dieser Weg wird allerdings keinesfalls empfohlen. Durch das Mitschneiden der Inhalte verstößt man gegen die Nutzungsbedingungen von Netflix. Dieser Verstoß kann eine Beendigung der Netflix-Mitgliedschaft zur Folge haben. Macht man diese Mitschnitte der urheberrechtlich geschützten Inhalte zudem anderen zugänglich, liegt nach §106 Urheberrechtsgesetz sogar eine Straftat vor. Zudem unterbindet Netflix die Aufnahme über die mesiten externen Programme. Anstelle des gewünschten Inhalts sieht man in der Aufzeichnung meistens nur ein schwarzes Bild.

Als teure Alternative kann man auf die Lösung über Paralles Desktop setzen (bei Parallels ansehen). Dabei handelt es sich um ein Tool, mit dem man Windows-Anwendungen unter macOS starten kann. Windows-Nutzer können eine App für das Betriebssystem herunterladen (bei Microsoft ansehen). Mit dem werbefreien Abonnement hat man darüber auch Zugriff auf die Offline-Funktion.

