Für 39,99 Euro: Amazon verkauft eine Lampe, die zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt

Kleine Wohnung, wenig Platz – und trotzdem der Wunsch nach Licht und Ordnung. Bei Amazon gibt es eine Lampe, die gleich zwei Wohnprobleme auf einmal löst. Dank Rabatt ist sie derzeit für nur 39,99 Euro zu haben.

Amazon verkauft Stehlampe mit integriertem Holzregal

In Zeiten steigender Mieten und kleinerer Wohnungen werden Möbel immer wichtiger, die mehr als nur eine Funktion besitzen. So ein Multitalent ist die 2-in-1-Lampe, die bei Amazon derzeit für nur 39,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) verkauft wird – 20 Prozent günstiger als sonst. Sie kombiniert Stehlampe mit Holzregal und sorgt so für eine schöne Beleuchtung und Stauraum.

Stehlampe mit Holzregal Mit 3 Ablageflächen, E27-Fassung, in verschiedenen Farben erhältlich. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.11.2024 16:26 Uhr

Die 160 Zentimeter hohe Stehlampe überzeugt durch ihre durchdachte Aufteilung. Das dreistöckige Regal aus MDF-Holz bietet auf jeder Ebene eine großzügige Tragkraft von bis zu 23 Kilogramm. Die Ablageflächen mit den Maßen von 26 x 39 cm eignen sich perfekt für unterschiedlichste Gegenstände – vom Roman fürs Schmökern am Abend bis zur dekorativen Vase mit frischen Blumen.

Besonders praktisch: Das 2,4 Meter lange Stromkabel ermöglicht eine flexible Positionierung im Raum. Der Stofflampenschirm sorgt für eine angenehme Lichtverteilung und schafft eine warme Atmosphäre. Die E27-Fassung bietet dabei volle Flexibilität bei der Wahl der Leuchtmittel – ob klassische Glühbirne oder smarte LED-Lösung. Allerdings müssen Käufer die passende Birne separat erwerben, da diese nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Die Montage gestaltet sich dank der beigelegten Anleitung unkompliziert und ist auch von einer Person zu bewältigen. Das schlichte Design fügt sich harmonisch in verschiedene Einrichtungsstile ein, ob modern, skandinavisch oder industrial. Mit einer durchschnittlichen Amazon-Bewertung von 4,3 von 5 Sternen scheint auch die Qualität zu überzeugen.

Für wen lohnt sich die Stehlampe mit Holzregal bei Amazon?

Die 2-in-1-Lampe eignet sich besonders für Menschen in kleineren Wohnungen, die Wert auf praktische und platzsparende Lösungen legen. Das schlichte Design passt sich verschiedenen Einrichtungsstilen an. Robustes MDF-Holz und die hohe Belastbarkeit der Regalböden machen sie zu einem verlässlichen Alltagshelfer. Wer allerdings sehr große Bücher oder sperrige Dekorationen unterbringen möchte, sollte die Maße der Ablageflächen im Blick behalten.

