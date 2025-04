Keine Lust auf The Last of Us? Diese blutige Serie ist der Grund, warum ich WOW abonniere

Der Streamingdienst WOW hat mit The Last of Us und The White Lotus derzeit zwei echte Top-Serien im Programm. Ich abonniere den Anbieter allerdings für eine andere Serie: Gangs of London – ein Crime-Hit, der in Deutschland leider unter dem Radar läuft.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Gangs of London ist eine unterschätzte Serie

Seit dem 14. April läuft die zweite Staffel von The Last of Us auf dem Streamingdienst WOW und zieht wieder zahlreiche Serienfans in ihren Bann. Generell bietet das Serienjahr 2025 bereits einige Kracher, darunter Adolescene auf Netflix, Daredevil: Born Again auf Disney+ oder The Studio auf Apple TV+.

Zwischen den ganzen Top-Titeln wurde aber auch die dritte Staffel von Gangs of London veröffentlicht – eine Serie, die meiner Ansicht nach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt.

Die düstere und ziemlich brutale Crime- und Gangster-Serie läuft seit 2020 auf Sky beziehungsweise WOW und handelt von blutigen Machtkämpfen innerhalb der Londoner Unterwelt. Der besondere Fokus liegt dabei auf toll inszenierten Feuergefechten und intensiven Nahkämpfen. Creator der Serie ist Gareth Evans, der Regisseur von The Raid 1 und 2 – spätestens hier sollten Adrenalinjunkies und Actionfans hellhörig werden.

Für mich war dieser Name jedenfalls der Grund, warum ich mir die Serie angesehen habe, und bisher habe ich es nicht bereut. Gangs of London bietet einige der besten Action-Sequenzen der letzten Jahre.

Auch die Presse liebt die brutale Gangster-Serie

Das erklärt auch den hohen Kritiker-Score von 91 Prozent Zufriedenheit (Quelle: Rotten Tomatoes). So schreibt die Times zum Beispiel:

Die Produktion von Gangs of London war eindeutig teuer. Die Serie ist auch sehr, sehr gewalttätig, und zwar auf kreativ-ballettartige Weise.

Leider sind die beiden nachfolgenden Staffeln nicht mehr ganz so gut, aber der Unterhaltungswert ist dennoch hoch. Gerade, weil die Serie sich auch inhaltlich einiges traut. Das gefällt ohne Frage nicht jedem Fan, wie sich am User-Score der dritten Staffel zeigt (siehe Rotten Tomatoes), aber ich kann zumindest für mich sagen, wenn eine vierte Staffel kommt, werde ich WOW sofort wieder abonnieren.

