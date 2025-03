„Demon Slayer“ Staffel 5: Start vom Infinity-Castle-Arc

Wann und wie geht die Reise von Tanjiro Kamado, Inosuke Hashibira, Zenitsu Agatsuma und den mächtigen Säulen der Dämonenjäger weiter? Alles was ihr zur fünften Staffel sowie dem Demon Slayer Infinity-Castle-Arc wissen müsst, findet ihr hier.

Keine Staffel 5, sondern drei neue Filme

Es erscheint keine „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ Staffel 5 im klassischen Sinne. Das ist jedoch kein Grund zur Traurigkeit, denn der Anime wird anderweitig fortgesetzt und zu Ende gebracht.



Nach der letzten Episode von „Demon Slayer“ Season 4, die den Hashira-Trainings-Arc zeigt, steht nun offiziell fest, dass zwar keine weitere Staffel erscheint, dafür aber drei Filme, die die Serie zu Ende bringen werden. Also ein ähnliches Vorgehen wie bei „Haikyu!!“.



Die Filmtrilogie „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle“ ist bereits in Produktion und adaptiert den finalen Arc vom beliebten Manga, der die letzte Schlacht im „Infinity Castle“ gegen Muzan Kibutsuji und die zunehmenden Monde zeigt. Alle vorherigen Arcs könnt ihr euch weiterhin auf Deutsch und im Original mit Untertitel auf Crunchyroll anschauen.

Release von Demon Slayer Infinity Castle

Sony Pictures Entertainment und Crunchyroll bringen den Film in die internationalen Kinos. „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle“ startet in Deutschland am 25. September 2025. Der Film kommt auf Japanisch mit deutschen Untertiteln wie auch mit deutscher Synchronisation ins Kino.



Zur Feier der Ankündigung des Release-Datums gibt es auch einen neuen Teaser zum Film:

Bei „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle“ führt Haruo Sotozaki (unter anderem „Demon Slayer The Movie: Mugen Train“) im Produktionsstudio Ufotable Regie. Akira Matsushima (unter anderem „When They Cry: Kai“) fungiert dabei als Charakterdesigner und Chief Animation Director. Yuki Kajiura und Go Shiina komponieren weiterhin die Musik.

