Hätte das nächste Solo Leveling werden können: Neuer Crunchyroll-Anime ist so schlecht, dass Fans ein Remake fordern

The Beginning After the End | Trailer

The Beginning After the End | Trailer

Die lang erwartete Anime-Adaption von The Beginning After the End kassiert vernichtende User-Wertungen. Nicht wenige Fans fordern jetzt ein Remake. Dabei hätte der Crunchyroll-Titel das Zeug dazu gehabt, der nächste große Anime nach Solo Leveling zu werden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

The Beginning After the End stürzt massiv ab

Die Anime Spring Season hat ein großes Sorgenkind: The Beginning After the End. Die Web-Novel und der Webtoon genießen bereits seit einigen Jahren viel Zuspruch bei Isekai-Fans. Entsprechend hoch waren auch die Erwartungen an die Anime-Umsetzung. Seit Anfang April läuft die Serie nun beim Streamingdienst Crunchyroll und wird seit dem Release mit negativen Wertungen überhäuft.

Anzeige

So beläuft sich das aktuelle User-Rating nach drei Folgen auf bescheidene 5,6 von 10 möglichen Punkten auf MyAnimeList – Tendenz eher nach unten. Kritisiert wird so ziemlich alles an der Umsetzung. Angefangen bei den billigen Animationen, dem lieblosen Soundtrack und den Unterschieden zum Original. Dabei wird vor allem das zuständige Animationsstudio bemängelt: Studio A-Cat.

Anzeige

Aus dem Grund geht bereits eine Petition im Netz herum, die einen kompletten Neustart fordert. Mit derzeit 52.000 Unterschriften ist das auch keine kleine Angelegenheit mehr (hier gehts zur Petition).

Autor äußert sich zum katastrophalen Zustand

Auch auf Reddit häufen sich die unzufriedenen und teils wütenden Stimmen, weshalb sich sogar der Autor der Vorlage zur aktuellen Situation geäußert hat:

Seiner Ansicht nach haben zu viele Köche den Brei versalzen. Demnach waren bei der Planung zu viele verschiedene Visionen und Parteien involviert. Dennoch bittet er darum, den Anime noch nicht aufzugeben und die Adaption mit Respekt zu behandeln.

Anzeige

Für viele Fans ist der Zustand von The Beginning After End aber auch deshalb so frustrierend, weil das Werk lange Zeit als möglicher Hype-Anime gehandelt wurde. Die Vorlage ist wie gesagt sehr beliebt und viele User auf Reddit und Co. hatten auf einen ähnlichen Durchbruch wie bei Solo Leveling gehofft.

Zumal die Umstände recht ähnlich sind. Auch Solo Leveling begann als Web-Novel, wurde dann extrem erfolgreich als Webtoon adaptiert und begeistert seit 2024 zahlreiche Animefans. Vor Kurzem ging erst die zweite Staffel zu Ende.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.