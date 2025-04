„The Rookie“ Staffel 8: Fortsetzung der Polizeiserie bestätigt

Seit sieben Staffeln läuft die erfolgreiche Serie „The Rookie“ und Fans können aufatmen: Nun wurde offiziell eine achte Staffel angekündigt.

„The Rookie“ bekommt eine Fortsetzung

„The Rookie“ ist eine US-amerikanische Polizeiserie, die seit 2018 auf dem Sender ABC zu sehen ist. Im Mittelpunkt steht der Vierzigjährige John Nolan (Nathan Fillion), der nach einem prägenden Erlebnis beschließt, Polizist zu werden. Trotz seines hohen Alters startet er seine Karriere bei der Polizei von Los Angeles, wo er als „Rookie“, also Neuling, seinen Platz im Team finden muss.

Seit Januar 2025 können auch deutsche Zuschauer die mittlerweile siebte Staffel der Serie genießen. Dabei gibt es gute Nachrichten für Fans der Serie: Wie auf dem offiziellen X-Account von „The Rookie“ bestätigt wurde, hat ABC bereits grünes Licht für eine achte Staffel gegeben.

Was euch in der siebten Staffel erwartet, zeigen euch unsere kino.de-Kollegen in ihrem Video:

The Rookie Staffel 7 Teaser

ABC bestätigt Staffel 8 von „The Rookie“

Nun ist es offiziell bestätigt: Die Serie „The Rookie“ wird mit einer achten Staffel fortgesetzt (via Deadline). Zwar fielen die US-TV-Quoten der sechsten Staffel etwas geringer aus als die der fünften (via TV Series Finale), doch mit Staffel 7 konnte die Serie wieder an Beliebtheit und Fans gewinnen. Besonders im Bereich der Streamingdienste weiß „The Rookie“ weiterhin zu punkten.

Über die zentralen Details zu Staffel 8 ist bislang noch wenig bekannt. Der Sender ABC hält sich bisher zurück, was die genaue Episodenanzahl angeht. Allerdings ist davon auszugehen, dass auch die kommende Staffel, ähnlich wie die vorherige, rund 18 Folgen umfassen wird.

Wann können wir mit Staffel 8 rechnen?

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für die achte Staffel steht bisher noch nicht fest. Ursprünglich erschien die Serie regelmäßig im Herbst, doch durch die Corona-Pandemie und die SAG-AFTRA-Streiks änderte sich der Rhythmus in den darauffolgenden Staffeln. Seitdem wurden neue Episoden entweder zu Beginn des Jahres oder im Herbst veröffentlicht.

Sollten keine weiteren unerwarteten Verzögerungen eintreten und die achte Staffel sich an den Veröffentlichungsmustern der letzten beiden Staffeln orientieren, könnten die Fans bereits im Frühjahr 2026 mit neuen Folgen rechnen.

In Deutschland hängt die Ausstrahlung wie gewohnt vom Anbieter SKY beziehungsweise dem Streamingdienst WOW ab, der die Rechte an der Serie besitzt. Für Staffel 7 wurden die wöchentlichen Episoden fast parallel zum US-Start veröffentlicht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch Staffel 8 wieder zeitnah zur US-Premiere hierzulande zu sehen sein wird.

„The Rookie“ Staffel 8: Das könnte uns erwarten

+++ Spoiler-Warnung für die siebte Staffel von „The Rookie“! +++

Die achte Staffel wird direkt an die Ereignisse der siebten anschließen. Zunächst steht für John Nolan die Genesung von einer Schussverletzung im Fokus, die ihn einmal mehr daran erinnert, wie sehr sein Alter ihn beeinflusst. Zum Team stoßen zwei neue Rookies. Gleichzeitig müssen sie zwei gefährliche Kriminelle aufspüren, die aus dem Gefängnis ausgebrochen sind und offenbar auf persönliche Rache sinnen.

Die beiden neuen Nachwuchspolizisten sind Deric Augustine, der die Rolle von Miles Penn übernimmt, und Patrick Keleher, der Seth Ridley verkörpert. Miles bringt zwar Erfahrung als Polizist mit, ist jedoch neu im Team, da er aus Texas versetzt wurde.

Seths zurückhaltende Art, Entscheidungen zu treffen, könnte ein Problem werden, gerade in einem Beruf, in dem oft in Sekundenschnelle gehandelt werden muss. Wie gut sich die beiden Rookies im Team integrieren, wird sich im Verlauf der siebten und vermutlich achten Staffel zeigen.

Ähnliche Serien wie „The Rookie“

Falls ihr die Wartezeit mit weiteren Serien überbrücken möchtet, die einen ähnlichen Stil wie „The Rookie“ haben, könnten euch die folgenden Empfehlungen gefallen:

„Brooklyn Nine-Nine“: Eine humorvolle Serie, die den Alltag eines Teams von Ermittlern im fiktiven 99. Revier des New Yorker Polizeidepartements beleuchtet. Ihr könnt sie auf Netflix streamen.

Eine humorvolle Serie, die den Alltag eines Teams von Ermittlern im fiktiven 99. Revier des New Yorker Polizeidepartements beleuchtet. Ihr könnt sie auf Netflix streamen. „Chicago P.D.“: Dieses Drama konzentriert sich auf die Elite Intelligence Unit des Chicago Police Departments und zeigt ihren täglichen Kampf gegen das Verbrechen. Die Serie ist zum Kauf bei Amazon Prime Video verfügbar.

Dieses Drama konzentriert sich auf die Elite Intelligence Unit des Chicago Police Departments und zeigt ihren täglichen Kampf gegen das Verbrechen. Die Serie ist zum Kauf bei Amazon Prime Video verfügbar. „Blue Bloods“: Hier steht eine Familie von Polizisten in New York City im Fokus, wobei sowohl deren berufliche als auch private Herausforderungen thematisiert werden. Ihr findet die Serie zum Streamen bei WOW und Paramount+.

