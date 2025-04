Shangri-La Frontier Staffel 2: Wann erscheint das Finale (Folge 25) auf Deutsch im Stream?

„Shangri-La Frontier“ Staffel 2 läuft aktuell im Original und mit deutscher Synchronisation im Stream. Wann und wo ihr das Staffelfinale (Folge 25) in Deutsch seht und welche Möglichkeiten ihr sonst habt, die Geschichte weiterzuverfolgen, erfahrt ihr hier.

Season 2 – Folge 25 (50) in Deutsch im Stream

Seit dem 13. Oktober 2024 geht es mit den neuen Folgen der Anime-Adaption der gleichnamigen Web-Novel von Katarina weiter. Hierzulande läuft die zweite Staffel von „Shangri-La Frontier“ erneut bei Crunchyroll im Simulcast.



Die deutsche Synchronisation (GerDub) von Folge 25 (50) „Ein A-Team aus anonymen (idiotischen) Bastarden und dann eine Krise“ seht ihr ab dem 20. April 2025, ab 21:00 Uhr bei dem Anime-Streamingdienst.

Direkt mit dem Finale der ersten Staffel (bei Crunchyroll ansehen) haben die Verantwortlichen die zweite Staffel offiziell angekündigt. Das Animationsstudio „C2C“ ist neben „Chainsaw Man“ bisher vor allem eher für kurze Animes mit 12 bis 26 Episoden wie „I Want to Eat Your Pancreas“, „Tsukimichi: Moonlit Fantasy“ oder Filme wie „Die Legende der Prinzessin Kaguya“ und „Josie, der Tiger und die Fische“ bekannt.

Episodenliste – Shangri-La Frontier

Folge Titel Premiere (OV) Premiere (GerDub) Staffel 1 1 (1) Wofür spielst du Videospiele? 1.10.2023 22.10.2023 2 (2) Ein einzigartiges Wesen 8.10.2023 29.10.2023 3 (3) Nächtlicher Angriff des schwarzen Wolfes 15.10.2023 5.11.2023 4 (4) Den verwöhnten Gaumen mit einem Trash-Game ausspülen 22.10.2023 12.11.2023 5 (5) So sollst du von einer Phalanx des Aufruhrs umringt sein 29.10.2023 19.11.2023 6 (6) Die Schreibwerkzeug-Ritterkönigin 5.11.2023 26.11.2023 7 (7) Überbleibsel des Göttlichen Zeitalters, wahnsinniger Verlierer 12.11.2023 3.12.2023 8 (8) Das 300-Sekunden-Spektakel 19.11.2023 10.12.2023 9 (9) Ein Meer aus prächtigen Blumen 26.11.2023 17.12.2023 10 (10) Auf zum Grabschänden! 3.12.2023 24.12.2023 11 (11) Wahre Brillanz 10.12.2023 7.1.2024 12 (12) Bedauern liegt immer in der Vergangenheit 17.12.2023 14.1.2024 13 (13) Nichts als Bedauern gibt es dort 24.12.2023 21.1.2024 14 (14) Spratz 7.1.2024 28.1.2024 15 (15) Sich dem Augenblick hingeben, Teil 1 21.1.2024 11.2.2024 16 (16) Sich dem Augenblick hingeben, Teil 2 28.1.2024 18.2.2024 17 (17) Sich dem Augenblick hingeben, Teil 3 4.2.2024 25.2.2024 18 (18) Sich dem Augenblick hingeben, Teil 4 11.2.2024 3.3.2024 19 (19) Fortschreitende Welt, offenbarte Helden 18.2.2024 10.3.2024 20 (20) Eines jeden Gegenwart und Zukunft 25.2.2024 17.3.2024 21 (21) Sammel-Quests, Förderung und Walkthroughs 3.3.2024 24.3.2024 22 (22) Walking of the Aircleaner 10.3.2024 31.3.2024 23 (23) Vogel mit Hasen vs. Totenkopfchor 17.3.2024 7.4.2024 24 (24) Rare-Items wiegen mehr als ein Leben 24.3.2024 14.4.2024 25 (25) Jene, die Licht ins Dunkel der Welt bringen 31.3.2024 21.4.2024 Staffel 2 1 (26) Der Halbnackte und seine heiteren Kameraden in Golem Paradise 13.10.2024 3.11.2024 2 (27) Unflexibler Torwächter 20.10.2024 10.11.2024 3 (28) Intensivierte Versammlung, überbordende Begierde und neue Anfänge 27.10.2024 17.11.2024 4 (29) Wenn ein Mensch das Unmögliche träumend die Lüfte durchwandert 3.11.2024 24.11.2024 5 (30) Hunger ist sein Antrieb, Begierde seine Beharrlichkeit 10.11.2024 1.12.2024 6 (31) Nach dem harten Kampf, Verzweiflung 17.11.2024 8.12.2024 7 (32) Duell der Schwingen 24.11.2024 15.12.2024 8 (33) Der Löwe jagt mit aller Kraft den Hasen, aber die Krabbe nutzt den Pizzaschneider gegen den Phönix 1.12.2024 22.12.2024 9 (34) Lauf und lass dich von deiner Ungeduld befeuern 8.12.2024 29.12.2024 10 (35) Schnüffeln wie ein Jagdhund 15.12.2024 5.1.2025 11 (36) Mit dem Licht des Ehrgeizes im Herzen, Teil 1 22.12.2024 12.1.2025 12 (37) Mit dem Licht des Ehrgeizes im Herzen, Teil 2 29.12.2024 19.1.2025 13 (38) Mit dem Licht des Ehrgeizes im Herzen, Teil 3 5.1.2025 26.1.2025 14 (39) Mit dem Licht des Ehrgeizes im Herzen, Teil 4 12.1.2025 2.2.2025 15 (40) Mit dem Licht des Ehrgeizes im Herzen, Teil 5 19.1.2025 9.2.2025 16 (41) Wofür spielst du Videospiele? Ihre Antworten 26.1.2025 16.2.2025 17 (42) Ein Straight Flush mit Jokern 2.2.2025 23.2.2025 18 (43) Rotwale gegen Fischmonster 9.2.2025 2.3.2025 19 (44) Die Ruhe ist vorbei, erwache, verlassene Stadt 16.2.2025 9.3.2025 20 (45) Zeit, einen Drachenfisch zu filetieren 23.2.2025 16.3.2025 21 (46) Und so kommen die Wanderwölfe vom Meer zum Wolkenkratzer 2.3.2025 23.3.2025 22 (47) Nur einen Moment lang das gleißende Licht erahnen 9.3.2025 30.3.2025 23 (48) Mordlust bei 100 Metern pro Sekunde 16.3.2025 6.4.2025 24 (49) O König der Tiefsee, ich schlage Euch respektvoll zu Brei 23.3.2025 13.4.2025 25 (50) Ein A-Team aus anonymen (idiotischen) Bastarden und dann eine Krise 30.3.2025 20.4.2025

Fortsetzung im Manga lesen

Wer direkt wissen will, wie es mit Sunraku, Pencilgon, OiKatzo und Rei weitergeht, kann zum Manga greifen. Aktuell gibt es 16 der bisher 19 Manga-Bände auf Deutsch. Der 17. Band erscheint am 14. Oktober 2024. Die letzte Folge der ersten Staffel endet mit Kapitel 58. Somit könnt ihr direkt mit Band 7 des Mangas von „Shangri-La Frontier“ einsteigen, welcher die Kapitel 56 bis 65 enthält.

