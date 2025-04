Netflix testet neues Feature – doch auch eine KI-Suche kann das größte Problem nicht lösen

Die Suchfunktion kann bei Netflix schnell zu Frust führen, denn die Ergebnisse sind oft alles andere als hilfreich. Der Streaming-Service testet deswegen nun ein neues Feature, das zwar helfen könnte, die größte Schwäche aber nicht behebt.

Netflix will Such-Feature mit KI verbessern

Netflix testet aktuell in Australien und Neuseeland ein neues Feature, mit dem Zuschauer leichter Inhalte entdecken sollen, auf die sie gerade Lust haben. Es handelt sich dabei um eine KI-Suche, die auf Open AI basiert.

Nutzer sollen damit intuitiver und weitreichender nach Filmen und Serien suchen können – sie können ihre eigene Stimmung mit in die Suche einbeziehen und sind nicht mehr durch recht rigide Parameter wie Genre oder Schauspieler eingegrenzt.

Das Feature soll in den nächsten Wochen und Monaten auch in den USA getestet werden. Falls es dort insgesamt zu gefallen weiß, könnte Netflix es möglicherweise auch in nicht-englischsprachigen Regionen ausrollen.

Allerdings testet der Streaming-Dienst die KI-Suche derzeit nur über iOS-Geräte – ob diese Einschränkung beibehalten wird, muss sich noch zeigen. (Quelle: TheVerge)

Netflix übersieht das Wichtigste Klar, eine smarte KI-Suche könnte in einer vielfältigen Streaming-Bibliothek theoretisch ziemlich praktisch sein – sie könnte für jeden Zeitpunkt, jede Stimmung, jedes Interesse stets die perfekte Unterhaltung herauskramen. Leider funktioniert dies aber nur, wenn auch die zugrundeliegende Film-Auswahl mitspielt – und hier lässt Netflix immer mehr zu wünschen übrig. Mit einem starken Fokus auf den oft mittelmäßigen Eigenproduktionen und neuen Filmen fehlt der Bibliothek ein ausgewogenes Angebot. Aktuell machen Filme, die vor 1990 gedreht wurden, gerade einmal 5 Prozent des Gesamtangebots aus. Genau aus diesem Grund ist die Suche auf Netflix auch oft so frustrierend, denn die automatisierten Suchvorschläge sind oft überhaupt nicht verfügbar. (Quelle: Justwatch) Auch eine noch so geniale, intuitive und assoziative KI-Suche könnte da keine Abhilfe schaffen. Wenn ich zum Beispiel nach Actionfilmen der 1980er oder Sci-Fi der 1970er suche und dabei immer nur The Electric State vorgeschlagen bekomme, hilft mir das Feature nicht besonders weiter. Gregor Elsholz

Dass auf Netflix und anderen Streaming-Diensten längst nicht alles Gold ist, was glänzt, zeigen euch diese 13 Beispiele:

