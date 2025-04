„The Last of Us“ Staffel 3: HBO bestätigt neue Season

Lange wurde bereits über eine dritte Staffel der HBO-Serie gesprochen – jetzt ist es in trockenen Tüchern. „The Last of Us“ Staffel 3 ist offiziell bestätigt worden. Was wir bisher über die Season wissen und ob sie der krönende Abschluss sein wird, erfahrt ihr hier.

Auch wenn viele Fans es bereits erahnt haben und die Showrunner schon vor Monaten von einer dritten Staffel gesprochen haben, hat HBO kurz vor dem Start der zweiten Staffel die dritte angekündigt.

Wann die dritte Staffel startet, wurde mit der Ankündigung nicht preisgegeben – allerdings kann von einem Start 2027 ausgegangen werden. Da die erste Staffel im März 2023 erschien, die zweite nun im April 2025 folgt, wäre Frühling oder Sommer 2027 durchaus ein möglicher Zeitrahmen für den Start von „The Last of Us“ Staffel 3.

Mit dem Start der zweiten Staffel von „The Last of Us“ wird die Handlung von „The Last of Us 2“ aufgegriffen – allerdings nicht vollständig. Bereits einige Monate vor dem Start der zweiten Season stand bereits fest, dass die Adaption der Fortsetzung auf mindestens zwei Staffeln aufgeteilt wird. Sieben Episoden reichen nicht aus, um alle Handlungsstränge vollständig zu beleuchten.



Die Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann erwägen jetzt auch eine vierte Staffel, wie Deadline berichtet.

We feel like it’s almost assuredly going to be the case that — as long as people keep watching and we can keep making more television — Season 3 will be significantly larger. And indeed, the story may require Season 4.

Craig Mazin gegenüber Deadline