„Yellowjackets“ Staffel 3 Folge 10: Start vom Finale im Stream

Das Finale von „Yellowjackets“ Staffel 3 erwartet euch. Wir zeigen euch alle Folgen im Überblick und verraten euch, wann ihr die zehnte Episode der dritten Staffel im Stream seht.

Affiliate-Links

Start von „Yellowjackets“ Staffel 3 Folge 10

Der Überlebenskampf geht in seine dritte Runde. Nachdem sich Fans von „Yellowjackets“ lange gedulden mussten, gibt es nun einen Starttermin für die neue Season: „Yellowjackets“ Staffel 3 erscheint am 14. Februar 2025.

Zehn Episoden warten in Staffel 3 von „Yellowjackets“ auf euch – also eine Folge mehr als noch in der zweiten Season. Am 14. Februar 2025 konntet ihr euch auf eine Doppelfolge freuen. Danach wurden die restlichen Episoden im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht. Das Finale von „Yellowjackets“ S3 erscheint am 11. April 2025 und trägt den Titel „Full Circle“:

Folge Titel Start 1 Es und das Mädchen 14. Februar 2025 2 Ausgerenkt 14. Februar 2025 3 Them's the Brakes 21. Februar 2025 4 12 Angry Girls and 1 Drunk Travis 28. Februar 2025 5 Did Tai Do That? 7. März 2025 6 Thanksgiving 14. März 2025 7 Croak 21. März 2025 8 A Normal, Boring Life 28. März 2025 9 How the Story ends 4. April 2025 10 Full Circle 11. April 2025

Der Cast von „Yellowjackets“ Staffel 3

Zum größten Teil bleibt der Cast der dritten Season von „Yellowjackets“ unverändert. Auch in der neuen Staffel werdet ihr die jungen und erwachsenen Versionen treffen – inklusive einiger neuer Gesichter.



Im Folgenden zeigen wir euch den Cast von „Yellowjackets“ Staffel 3. Bei Charakteren mit Doppelbesetzung nennen wir zuerst den erwachsenen Darsteller, gefolgt von der Jugend-Version:

Melanie Lynskey und Sophie Nélisse als Shauna Shipman

Tawny Cypress und Jasmin Savoy Brown als Taissa Turner

Christina Ricci und Samantha Hanratty als Misty Quigley

Lauren Ambrose und Liv Hewson als Vanessa Palmer

Simone Kessell und Courtney Eaton als Charlotte Matthews

Warren Kole als Jeff Sadecki

Sarah Desjardins als Callie Sadecki

Elijah Wood als Walter Tattersall

Hilary Swank

Joel McHale

Langes warten auf „Yellowjackets“ Season 3

Noch bevor die zweite Staffel begonnen hat, war die Freude groß, als der US-Sender Showtime die dritte Staffel sehr früh ankündigte. Damals war jedoch nicht abzusehen, dass viele Film- und Serienproduktionen durch die Streiks lahmgelegt werden. Mit der Bestätigung von Season 3 im Dezember 2022 wurde lediglich ein kleiner Teaser veröffentlicht:

Neben dem Autorenstreik sorgt auch der Schauspielerstreik von 2023 für die lange Pause zwischen Staffel 2 und 3 (Quelle: Deadline). Da diese seitdem ihr Ende gefunden haben, stand der Fortsetzung der Produktion nichts mehr im Wege.

„Yellowjackets“ Staffel 1-2 im Stream

„Yellowjackets“ erzählt die Geschichte einer Mädchengruppe, die einen Flugzeugabsturz überlebt. Dabei werden die Charaktere begleitet, die mit den Auswirkungen, welche das Ereignis fast 2 Jahre später auf die Überlebenden hat. Die zweite Staffel endet mit einer dramatischen Entwicklung. Es bleibt also zu hoffen, dass die Zuschauer die Handlung von „Yellowjackets“ nach der langen Wartezeit auf die dritte Staffel nicht vergessen.



Um die Entwicklungen noch einmal aufzufrischen, kann man im Streaming-Abonnement bei Paramount+ zu allen bisher veröffentlichten Folgen einschalten. Im Streaming-Programm von Amazon kann man die Folgen der 1. und 2. Staffel als Stream kaufen (bei Amazon ansehen).

