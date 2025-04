„Makeine: Too Many Losing Heroines“ Staffel 2 angekündigt

„Makeine: Too Many Losing Heroines“ hat im Anime-Sommer 2024 große Wellen geschlagen und viele Fans gewonnen. Darum ist es nur verständlich, dass viele Zuschauer auf die zweite Staffel warten. Im Folgenden verraten wir euch alles, was bisher zur zweiten Season bekannt ist.

„Makeine: Too Many Losing Heroines“ Season 2 steht fest

Fans der Serie können sich freuen, denn es steht nun fest, dass „Makeine: Too Many Losing Heroines“ eine zweite Staffel erhält. Der offizielle X-Account (ehemals Twitter) hat dies im Rahmen eines Fan-Events bestätigt. Ein offizieller Starttermin oder ein Release-Zeitraum steht zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht fest. Sobald es neue Informationen gibt, aktualisieren wir den Artikel.



Die erste Staffel, die aus insgesamt 12 Folgen besteht und bei den Anime Awards 2025 nominiert ist, könnt ihr euch auf Englisch oder im Original mit Untertitel auf Crunchyroll anschauen.



Zur Feier der Ankündigung gibt es auch einen neuen Trailer zu „Makeine: Too Many Losing Heroines" Staffel 2, der Lust auf mehr macht:

Weitere Details sind noch unbekannt

Weitere Details zur Produktion, wie beispielsweise die Mitwirkenden, sind bisher noch nicht bekannt. Bei der ersten Staffel übernahm Studio A-1 Pictures (unter anderem „Solo Leveling“, „Mashle: Magic and Muscles“) die Produktion. Es ist davon auszugehen, dass das Studio auch die zweite Season übernehmen wird, was derzeit jedoch nur eine Spekulation ist.



Ob Regisseur Shotaro Kitamura, Drehbuchautor Masahiro Yokotani (unter anderem „Re:Zero - Starting Life in Another World“) und Charakterdesigner Tetsuya Kawakami (unter anderem „86 Eighty-Six“) ebenfalls an der zweiten Staffel mitarbeiten werden, ist noch nicht bekannt.



Die Anime-Serie basiert auf dem gleichnamigen Light Novel von Takibi Amemori mit den Illustrationen von Imigimuru, der im Jahr 2021 startete und sieben Bände umfasst.

