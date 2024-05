„Mashle“ Staffel 3: Wann kommt Season 3?

Auf der Magieschule in „Mashle: Magic and Muscles“ befindet sich eigentlich kein normaler Schüler. Extrovertiert, introvertiert, sozial inkompetent oder völlig abgedreht. Darum ist es auch kein Wunder, dass auf der Schule ziemlich viele verrückte Dinge geschehen. Nach dem Staffelfinale von Season 2 fragen sich viele Fans, wann und ob eine dritte Staffel erscheint. Im Folgenden verraten wir euch alles, was ihr wissen müsst.

Es gibt noch keinen offiziellen Starttermin

Alle wollen mehr Magiefähigkeiten, aber natürlich auch Muskelmagie. Mash Burnedead möchte weiterhin fleißig trainieren, allerdings steht es derzeit noch nicht fest, ob der Anime weiter produziert wird. Ob es zur „Mashle: Magic and Muscles“ Staffel 3 kommt, ist derzeit noch ungewiss.

Derzeit gibt es noch keine offiziellen Informationen, sei es vom Produktionsstudio A-1 Pictures (unter anderem auch „Solo Leveling“, „Lycoris Recoil“ und „Kaguyama-Sama: Love is War“) oder anderen Beteiligten, ob die Serie eine dritte Staffel bekommt. Die ersten beiden Staffeln stehen euch allerdings weiterhin auf Deutsch und im Original mit Untertitel auf Crunchyroll zur Verfügung. Wo „Mashle: Magic and Muscles“ gekonnt beweist, dass die Show mehr als nur ein Abklatsch von „Harry Potter“ ist.

Sobald es neue Infos zur dritten Staffel gibt, aktualisieren wir den Artikel. Zwar hat die Sendung nicht den großen Erfolg gebracht, den A-1 Pictures sich erhofft hat, allerdings ging das Opening von Season 2 viral und konnte viele neue Zuschauer gewinnen. Der Tanz und der Opening-Song war für eine geraume Zeit nicht von TikTok und Instagram wegzudenken.

Mashle - Magic and Muscles: Season 2 Opening

Genügend Material ist vorhanden

Die Chancen stehen also gut, dass es eine dritte Staffel von „Mashle: Magic and Muscles“ geben wird. Nicht nur aufgrund des Ohrwurms aus Staffel 2, sondern auch, weil es noch genügend Material gibt, das im Anime umgesetzt werden kann. Zwei große Arcs aus dem Manga von Hajime Komoto stehen nämlich noch aus. Also rein theoretisch ist sogar genügend Material für eine vierte Staffel vorhanden. Beachtet aber hierbei, dass dies nur rein spekulativ ist. Ob Mashle also Gottesseher wird, bleibt abzuwarten.

