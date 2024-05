Die 11 besten neuen Serien bei Netflix, Prime, Disney+ & Co.

Jeden Monat erscheinen zig neue Serien auf den verschiedenen Streamingdiensten. Wir präsentieren euch hier die 11 vielversprechendsten Neuerscheinungen der letzten Zeit bei Netflix, Amazon Prime, Disney+, Wow, Apple TV+ & Co.

Bodkin

Bodkin | Offizieller Trailer

Streamingdienst: Netflix

Netflix Genre: Komödie, Thriller

Komödie, Thriller Altersfreigabe: ab 12

ab 12 Besetzung: Siobhán Cullen, Robyn Cara, Chris Walley

Siobhán Cullen, Robyn Cara, Chris Walley Drehbuch/Story: Jez Scharf

Ein Team von Podcastern untersucht das mysteriöse Verschwinden mehrerer Personen in einer idyllischen, aber düsteren irischen Stadt. Während sie die Geheimnisse der Stadt aufdecken, geraten sie selbst in gefährliche Verstrickungen.

Dark Matter: Der Zeitenläufer

Dark Matter – Trailer Deutsch

Streamingdienst: Apple TV Plus

Apple TV Plus Genre: Sci-Fi, Drama

Sci-Fi, Drama Altersfreigabe: ab 16

ab 16 Besetzung: Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Jimmi Simpson

Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Jimmi Simpson Drehbuch/Story: Blake Crouch

Jason Dessen, ein Physiker und Familienvater, wird in eine alternative Version seines Lebens entführt. Auf der beklemmenden Reise in sein altes Leben und zu seiner echten Familie, muss er versuchen diese vor dem schlimmsten Feind zu retten: sich selbst. Basierend auf dem Bestseller von Blake Crouch.

3 Body Problem (Die 3 Sonnen)

3 Body Problem | Offizieller Trailer

Streamingdienst: Netflix

Netflix Genre: Sci-Fi, Drama

Sci-Fi, Drama Altersfreigabe: ab 12

ab 12 Besetzung: Jovan Adepo, Liam Cunningham, Eiza González

Jovan Adepo, Liam Cunningham, Eiza González Drehbuch/Story: David Benioff, D.B. Weiss, Alexander Woo

Fünf brillante Freunde entdecken bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse, während sich eine existenzielle Bedrohung abzeichnet. Die Astrophysikerin Ye Wenjie wird während der chinesischen Kulturrevolution rekrutiert, nachdem sie auf Kontakt von einem Alienplaneten reagiert, was die Wissenschaftler in der Gegenwart vor eine große Herausforderung stellt.

Shōgun

Shogun - Trailer Deutsch

Streamingdienst: Disney+

Disney+ Genre: Drama, Geschichte

Drama, Geschichte Altersfreigabe: ab 16

ab 16 Besetzung: Cosmo Jarvis, Anna Sawai, Tadanobu Asanodis

Cosmo Jarvis, Anna Sawai, Tadanobu Asanodis Drehbuch/Story: James Clavell, Rachel Kondo, Justin Marks

Lord Yoshii Toranaga kämpft um sein Leben, während John Blackthorne, ein englischer Pilot, mit Geheimnissen auftaucht, die Toranaga helfen könnten, seine Feinde zu besiegen. Die Schicksale von Toranaga, Blackthorne und ihrer Dolmetscherin, Toda Mariko, werden inmitten politischer Intrigen untrennbar miteinander verflochten.

Fallout

Fallout – Trailer Deutsch

Streamingdienst: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genre: Action, Komödie

Action, Komödie Altersfreigabe: ab 16

ab 16 Besetzung: Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins

Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins Drehbuch/Story: Geneva Robertson-Dworet, Graham Wagner

200 Jahre nach der Apokalypse verlässt Lucy den riesigen Atombunker-Komplex (Vault), indem sie aufgewachsen ist und bisher ihr gesamtes Leben verbracht hat. In den postapokalyptischen Weiten von Los Angeles will sie nach ihrem Vater suchen. Hier trifft sie unter anderem auf die Stählerne Bruderschaft, eine Art militärisch-religiösen Ritterorden, einen Ghul-Bounty-Hunter mit mysteriöser Vergangenheit und viele weitere seltsame Gestalten dieser neuen Oberwelt.

John Sugar

Sugar — Official Trailer | Apple TV+

Streamingdienst: Apple TV Plus

Apple TV Plus Genre: Mystery, Drama

Mystery, Drama Altersfreigabe: ab 16

ab 16 Besetzung: Colin Farrell, Kirby, Amy Ryan

Colin Farrell, Kirby, Amy Ryan Drehbuch/Story: Mark Protosevich

Ein nicht leicht zu durschauender Privatdetektiv kämpft mit seinen persönlichen Dämonen, während er das Verschwinden der geliebten Enkelin eines Hollywood-Produzenten in Los Angeles untersucht.

Ripley

Ripley Trailer Englisch

Streamingdienst: Netflix

Netflix Genre: Thriller, Drama

Thriller, Drama Altersfreigabe: ab 16

ab 16 Besetzung: Andrew Scott, Dakota Fanning, Johnny Flynn

Andrew Scott, Dakota Fanning, Johnny Flynn Drehbuch/Story: Patricia Highsmith, Steven Zaillian

Der Trickbetrüger Tom Ripley wird im New York der 1950er Jahre von einem wohlhabenden Mann angeheuert, um dessen verschollenen Sohn aus Italien zurückzuholen. Doch der neue Lebensstil im Ausland ist für ihn auch der Beginn eines komplexen Lebens voller Täuschung, Betrug und Mord.

Masters of the Air

Masters of the Air - Trailer 2 Englisch

Streamingdienst: Apple TV Plus

Apple TV Plus Genre: Drama

Drama Altersfreigabe: ab 16

ab 16 Besetzung: Callum Turner, Anthony Boyle, Elliot Warren

Callum Turner, Anthony Boyle, Elliot Warren Drehbuch/Story: Donald L. Miller, John Orloff

Die Serie begleitet die 100. Bombergruppe während des 2. Weltkriegs. Bei jeder Bombenmissionen setzen die Piloten ihr Leben aufs Spiel, um Nazi-Deutschland aufzuhalten und das Dritte Reich zu zerschlagen.

Hazbin Hotel

Hazbin Hotel | Trailer Deutsch (A24, Amazon Studios)

Streamingdienst: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genre: Musical, Komödie

Musical, Komödie Altersfreigabe: ab 16

ab 16 Drehbuch/Story: Vivienne Medrano

Charlie ist die Prinzessin der Unterwelt und möchte etwas gegen die Überbevölkerung der Hölle unternehmen. Dazu baut sie ein Hotel, indem sich Dämonen rehabilitieren sollen und beim Auschecken hoffentlich wieder eine reine Seele haben werden.

The Brothers Sun

The Brothers Sun | Offizieller Trailer

Streamingdienst: Netflix

Netflix Genre: Action, Komödie

Action, Komödie Altersfreigabe: ab 16

ab 16 Besetzung: Michelle Yeoh, Justin Chien, Sam Song Li

Michelle Yeoh, Justin Chien, Sam Song Li Drehbuch/Story: Brad Falchuk, Amy Wang, Byron Wu

Die Familie des taiwanesischen Triadenmitglieds Charles Sun gerät ins Visier seiner Feinde. Nun muss er seine sture Mutter und seinen nichts ahnenden Bruder in Los Angeles beschützen und währenddessen versuchen, die Fassade aufrecht zu halten.

Boy Swallows Universe

Boy Swallows Universe | Offizieller Teaser Trailer

Streamingdienst: Netflix

Netflix Genre: Mystery, Drama

Mystery, Drama Altersfreigabe: ab 16

ab 16 Besetzung: Simon Baker, Bryan Brown, Phoebe Tonkin

Simon Baker, Bryan Brown, Phoebe Tonkin Drehbuch/Story: John Collee, Trent Dalton

Die Kindheit in Brisbane der 80ern ist für den Jungen Eli keine Leichte. Er versucht zu verstehen, was einen guten Menschen ausmacht, doch in der Schule, seiner Familie und Umgebung begegnet er meist Gewalt, Drogen und Verzweiflung.

