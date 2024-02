Hazbin Hotel: Wann erscheint Season 2 des höllischen Musicals?

Hazbin Hotel war ein großer Erfolg für Amazon und wird eine zweite Staffel bekommen – das ist bereits sicher. Wann genau die neuen Folgen des höllischen Musicals erscheinen ist noch nicht bekannt, aber es gibt erste Hinweise, dass die Wartezeit diesmal etwas kürzer sein wird.

Zwischen dem Piloten von Vivienne Medranos „Hazbin Hotel“ auf YouTube und der ersten Staffel bei Amazon Prime Video sind 5 Jahre vergangen. So lang sollen Fans aber nicht erneut auf „Hazbin Hotel“ Staffel 2 warten.

Staffel 2 offiziell angekündigt

Dass es eine zweite Staffel des Höllen-Cartoons mit Prinzessin Charlie geben wird, hat Amazon direkt zu Anfang klar gemacht. So hat der Streamingdienst schon vor dem Start der Serie von A24 (Everything Everywhere All at Once, Hereditary – Das Vermächtnis) und Bento Box Entertainment (Bob's Burgers, Brickleberry) direkt zwei Staffeln geordert (Quelle: Deadline). Und mit der ersten Staffel konnte die Zeichentrickserie bereits einen Riesenerfolg erzielen, indem sie den besten Start einer animierten Serie auf Amazons Streamingplattform hinlegte:

Wann soll Season 2 erscheinen?

Nach aktuellen Aussagen sollte „Hazbin Hotel“ Staffel 2 zwischen Ende 2025 und Anfang 2026 bei Amazon Prime Video erscheinen.

Einen konkreten Termin gibt es für die zweite Staffel zwar noch nicht, aber laut Schöpferin Medrano aka VivziePop müssen sich Fans nicht so lang gedulden wie damals zwischen dem Piloten und der ersten Staffel. In einem Interview mit der Seite ScreenRant meint die Comic-Zeichnerin, dass man aktuell mit einem typischen Abstand von animierten Serien rechnen sollte (Quelle: ScreenRant):

„[...] Ich bin ein großer Verfechter dafür, den Dingen die Zeit zu lassen, die sie benötigen. Und die Produktion – ich meine, ich kenne das voraussichtliche Veröffentlichungsdatum, das Ziel oder etwas in der Art nicht – aber die erste Staffel hat ungefähr anderthalb bis zwei Jahre gedauert. Ich schätze also, dass es ähnlich sein wird, einfach weil wir uns noch in der Anfangsphase befinden. Also wird es nicht annähernd so eine lange Wartezeit sein, sondern eher eine normale Dauer für Animationsserien. [...] Aber ich denke, es wird sich lohnen.“

