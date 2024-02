Netflix geht leer aus: Die zwei besten Filme von 2023 jetzt bei der Konkurrenz streamen

Ihr könnt die zwei erfolgreichsten Filme aus dem Jahr 2023 jetzt beide auf einem Streaming-Anbieter nachholen, der in Deutschland gerade rasant aufholt. Spoiler: Es ist nicht Netflix oder Amazon Prime Video.

Barbenheimer auf Wow: Ab jetzt Barbie im Abo streamen

Barbie könnt ihr ab heute auf dem Streaming-Service Wow anschauen – Netflix und Amazon Prime Video gehen dabei leer aus (zum Film auf Wow). Allerdings nicht zum ersten Mal, denn schon seit Längerem steht fest, dass auch Oppenheimer zu Wow kommt, und zwar am 20. März 2024. Barbenheimer gehört ganz allein dem Streaming-Konkurrenten, der auch Game of Thrones, Euphoria und True Detective sein Eigen nennt.

Damit hat sich Wow die zwei größten Blockbuster aus dem Jahr 2023 geschnappt. Das Phänomen Barbenheimer hat sogar eine eigene Wikipedia-Seite – Barbenheimer ist eine neue Wortbildung aus „Oppenheimer“ und „Barbie“, weil die zwei Filme am selben Tag in den Kinos erschienen sind.

Barbie noch nicht gesehen? Dann müsst ihr das nachholen:

Barbie gefällt nicht jedem – ist aber trotzdem ein Film, den ihr sehen solltet

Barbie ist in vielen Belangen ein außergewöhnlicher Film: Die feministische Satire beschäftigt sich weniger mit der Geschichte der beliebten Puppe, sondern arbeitet einige Stereotypen unserer Gesellschaft mit ihrem bunten Meta-Humor auf. Obwohl Barbie auf IMDb nur 6,9/10 erreicht, liegt der Score bei Rotten Tomatoes im 80-90-Prozent-Bereich.

Barbie ist unter anderem für den Oscar Bester Film nominiert. So oder so wird euch Barbie garantiert ein Thema zum Diskutieren geben.

Mit den beiden Oscar-Favoriten Oppenheimer und Barbie im Programm, dominiert Wow ein weiteres Mal die Streaming-Landschaft. Netflix und Amazon Prime haben das Nachsehen, während Wow in den letzten Monaten und Jahren wahnsinnig aufgeholt hat. Ganz besonders der Fokus auf hochgepriesene HBO-Serien wie Game of Thrones, House of Dragon oder Euphoria verspricht bei Wow auch Langzeitunterhaltung neben den großen Kinofilmen.