Dank Netflix-Release: Dieses Western-Drama will jetzt jeder sehen

Die Straming-Charts zeigen ein eindeutiges Bild. Ein Western-Drama mit Pferden, Cowboy-Hüten und Intrigen ist aktuell die beliebteste Serie in Deutschland. Für den aktuellen Höhenflug kann sich Yellowstone bestimmt auch bei Netflix bedanken.

Yellowstone ist in Deutschland auf Platz 1

Seit Juni 2018 spielt Kevin Costner den Cowboy und Ranch-Besitzer John Dutton in der erfolgreichen Serie Yellowstone. Der moderne Western mit viel Familiendrama und politischen Intrigen begeistert Zuschauer auch jetzt noch.

In den wöchentlichen deutschen Streaming-Charts von JustWatch setzt sich Yellowstone sicher auf den ersten Platz. Darauf folgen True Detective, The 100, Halo und The Rookie. Die Ergebnisse ergeben sich aus Nutzeraktivitäten auf mehreren Streamingdiensten (Quelle: JustWatch).

Die hohe Platzierung hängt sicherlich auch mit dem Release auf Netflix zusammen. Seit dem 15. Januar können Western-Fans auch auf dem Streaming-Riesen einschalten. Einziges Manko: Auf Netflix sind lediglich die ersten drei Staffeln von Yellowstone verfügbar. Insgesamt wurden allerdings bereits vier vollständige Staffeln veröffentlicht. Der erste Steil der fünften Staffel ist ebenfalls bereits erschienen – im November 2024 soll der zweite Teil und damit das Serienfinale folgen. Alle bisher veröffentlichten Folgen könnt ihr euch auf Paramount+ ansehen (7 Tage kostenlos testen).

Schaut euch hier den Trailer zur ersten Staffel von Yellostone bei unseren Kollegen von Desired an:

Yellowstone - Staffel 1 | Offizieller Trailer

Darum geht es in Yellowstone

Yellowstone behandelt die Geschichte der Familie Dutton, die die größte zusammenhängende Ranch der USA besitzt. Das vermeintliche Farmidyll im US-Bundesstaat Montana wird allerdings von mehreren Seiten bedrängt. Es liegt an John Dutton (gespielt von Kevin Costner) und seiner Familie (gespielt von Jelly Reilly, Luke Grimes und Wes Bentley), ihre Heimat zu verteidigen. Die Serie verzichtet dabei auf eindeutige Helden und auch die Duttons selbst sind keine Engel.

Auch nach dem Ende von Yellowstone müssen Fans wohl nicht komplett auf das Western-Drama verzichten. So sollen sich aktuell bereits mehrere Ableger in Planung befinden – darunter auch eine Serie mit Matthew McConaughey.