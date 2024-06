Yellowstone: Staffel 5 Teil 2 mit Starttermin & Infos zu Staffel 6

Die Geschichte um die erfolgreiche Serie Yellowstone und ihre Probleme nimmt bald ein Ende, denn Staffel 5 Teil 2 wird endlich gedreht und soll noch dieses Jahr ausgestrahlt werden. Staffel 6 wird es nicht geben, allerdings soll die Geschichte fortgesetzt werden. Wir verraten euch, wie.

Staffel 5 von Yellowstone beinhaltet bisher 8 Folgen, während der zweite Teil maximal 10 Folgen lang sein soll. Zu den Verzögerungen beim Dreh kam es unter anderem durch den Autoren- und Schauspielerstreik. Die Veröffentlichung der letzten Folgen von Staffel 5 in den USA wurde auf den 10. November 2024 verschoben.

Um ein ganzes Jahr also, denn geplant war der Release ursprünglich für Ende 2023. Staffel 5 Teil 2 erscheint vermutlich spätestens im Dezember 2024 bei Paramount+ in Deutschland (hier gelangt ihr zum Anbieter). Hier könnt ihr sogar den Ankündigungs-Trailer sehen:

Insgesamt sind bisher 5 Staffeln von Yellowstone erschienen, wobei die fünfte nicht komplett veröffentlicht wurde. Wollt ihr alle bisher veröffentlichten Folgen auf Deutsch im Abo schauen, habt ihr folgende Möglichkeiten:

Auch andere Anbieter haben diverse Staffeln von Yellowstone im Angebot. Hier könnt ihr die Serie zwar nicht komplett sehen, aber der Nachschub wird kommen, wenn ihr geduldig seid.

Nachdem zahlreiche News darüber kursierten, dass Kevin Costner die Serie verlassen will, wurde das Ende bestätigt. Es wird keine Staffel 6 geben. Der Yellowstone-Autor Taylor Sheridan gab in einem Interview mit The Hollywood Reporter bekannt, dass Teil 2 von Staffel 5 auch der letzte sein wird. Dabei sei allerdings noch nicht sicher, wie viele Folgen er benötigen wird, um die Geschichte so enden zu lassen, wie sie soll:

„If I think it takes 10 episodes to wrap it up, they’ll give me 10. It’ll be as long as it needs to be.“ (Quelle: The Hollywood Reporter)