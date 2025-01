Gab’s seit 20 Jahren nicht: ProSieben trifft harte Simpsons-Entscheidung

Die neuen Folgen der Simpsons enttäuschen ProSieben. Deshalb geht der Sender im kommenden März dazu über, die neuen Folgen der 35. Staffel im Vorabendprogramm auszustrahlen. Das gab es seit 2001 nicht mehr.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Simpsons enttäuschen ProSieben mit schwachen Einschaltquoten

Die bunten Abenteuer der Simspons gehören seit 1994 fest zu ProSieben. Allerdings hat die gelbe Kultfamilie nach über 30 Jahren offenbar deutlich an Zugkraft verloren, denn die neuesten Folgen erreichen zur Primetime nicht mehr die Einschaltquoten, die sich der Privatsender erhofft hat.

Anzeige

Die unmittelbare Folge: Die neuesten Folgen der 35. Staffel werden ab März ins Vorabendprogramm verbannt. Also dorthin, wo normalerweise seit Jahren die Wiederholungen der Serie laufen. Zuletzt konnten die Simpsons dem Sender nur noch vier Prozent Marktanteil sichern. Das ist ein herber Rückschritt, wenn man das mit den zweistelligen Werten aus der Vergangenheit vergleicht.

Alternativ können Fans die Serie natürlich auch weiterhin auf der Streaming-Plattform Disney+ verfolgen. Dort steht die 35. Staffel bereits seit einiger Zeit komplett zur Verfügung. Wer stattdessen auf die Free-TV-Ausstrahlung wartet, der kann die restlichen Folgen der neuen Season ab dem 10. März um 18:10 Uhr auf ProSieben schauen (Quelle: DWDL).

Anzeige

Die Simpsons: Noch ist kein Ende in Sicht

Obwohl die deutschen Zuschauer offenbar nicht mehr so viel Interesse an der Serie zeigen: In den USA lief im vergangenen Jahr bereits die 36. Staffel. Fans der Serie können sich also auf noch mehr Abenteuer mit Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie Simpson freuen.

Und auch wenn Disney es offiziell noch nicht angekündigt hat, wird es aller Voraussicht nach Ende 2025 eine 37. Staffel der Kult-Serie geben.

Anzeige

Mit der neuesten Staffel wurde übrigens ein großes Rätsel gelüftet:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.