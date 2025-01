„Go! Go! Loser Ranger!” Staffel 2: Wann kommt Season 2?

„Go! Go! Loser Ranger!” begeistert nicht nur Anime-Fans, sondern zieht auch Liebhaber von Action- und Superhelden-Genres in seinen Bann. Daher stellt sich für viele die Frage: Wird es eine zweite Staffel geben, und wenn ja, wann? Hier findet ihr alle wichtigen Informationen zur Fortsetzung der Serie.

Release-Datum von „Go! Go! Loser Ranger!” Season 2 steht fest

„Go! Go! Loser Ranger!” Staffel 2 ist bestätigt und befindet sich bereits in Produktion. Season 2 soll am 13. April 2025 starten.



Die zwölfteilige erste Staffel von „Go! Go! Loser Ranger!” steht euch weiterhin auf Englisch und im Original mit deutschem Untertitel auf Disney+ zur Verfügung. Zur zweiten Season von „Go! Go! Loser Ranger!” gibt es zudem einen neuen Teaser. Dieser ist zwar sehr kurz, macht aber trotzdem Lust auf mehr:

„Go! Go! Loser Ranger!” Staffel 2: Teaser

Studio Yostar Pictures übernimmt erneut die Produktion

„Go! Go! Loser Ranger!” Season 2 entsteht abermals im Studio Yostar Pictures. Die Regie übernimmt erneut Keiichi Sato (unter anderem „Tiger & Bunny“) und als Drehbuchautor fungiert wieder Keiichiro Ochi (unter anderem „Hinamatsuri“ und „Adachi to Shimamura“). Das Charakterdesign der zweiten Staffel übernimmt Kahoko Koseki.



Neben dem oben gezeigten Trailer gibt es aber auch ein weiteres Visual zur zweiten Staffel von „Go! Go! Loser Ranger!”:

Das neue Visual zur zweiten Staffel von „Go! Go! Loser Ranger!”. (© Yostar Pictures)

„Go! Go! Loser Ranger!” basiert auf der gleichnamigen Manga-Reihe von Negi Haruba. Die Manga-Kapitel erscheinen seit Februar 2021 im Weekly Shonen Magazine. Auf Deutsch wird der Manga vom Verlag Altraverse verlegt und publiziert.

