Weder Star Wars noch Marvel: Diese Fantasy-Serie auf Disney+ ist die Nummer 1

Laut der Plattform Luminate ist Percy Jackson die erfolgreichste Serie auf Disney+ im vergangenen Jahr gewesen. Die Fantasy-Serie lässt damit sogar große Marken wie Star Wars und Marvel hinter sich.

Percy Jackson ist ein Mega-Hit auf Disney+

Disney vereint auf der hauseigenen Streaming-Plattform Disney+ zahlreiche Star-Wars- und Marvel-Serien und auch 2024 gab es mit The Acolyte, Agatha All Along oder X-Men 97 wieder diverse Neuzugänge. Wie ein neuer Bericht von Luminate zeigt, war aber eine andere Serie besonders gefragt beim Publikum.

Laut der Daten von Luminate ist Percy Jackson im vergangenen Jahr die beliebteste Serie auf Disney+ gewesen. Die Fantasy-Serie kommt demnach auf eine Watchtime von mehr als 3 Milliarden Minuten. Große Produktionen wie Star Wars: The Acolyte oder Marvels Agatha All Along bringen es dagegen nur auf etwas mehr als 2,6 beziehungsweise 2,2 Milliarden Minuten.

Percy Jackson ist demnach die einzige Serie in der Top 10, die nicht aus dem Star-Wars- oder Marvel-Kosmos stammt. Das ist schon überraschend, wenn man berücksichtigt, wie viel Werbung Disney für The Acolyte oder auch Agatha All Along gemacht hat.

Ironischerweise wurde inzwischen bestätigt, dass sowohl The Acolyte als auch Agatha All Along keine zweite Staffel erhalten werden, während Percy Jackson bereits in diesem Jahr weitergehen soll.

Wie wird der Erfolg einer Serie gemessen?

Bei der Entscheidung, ob eine Serie fortgesetzt wird oder nicht, spielt nicht nur die Watchtime eine Rolle. Auch das Produktionsbudget muss im Verhältnis zum Erfolg der Serie stehen.

Percy Jackson hat laut mehreren Quellen zwischen 100 und 120 Millionen US-Dollar gekostet und war zudem ein großer Erfolg bei Kritikern und Publikum. Zum Vergleich: The Acolyte hat laut neuesten Berichten mehr als 230 Millionen US-Dollar gekostet und war im Netz einer massiven Hass-Welle ausgesetzt (Quelle: Forbes).

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die sogenannte Retention Rate. Diese hält bei Serien fest, an welchem Punkt die Zuschauer aussteigen beziehungsweise die Serie abbrechen. Bei The Acolyte soll die Retention Rate alles andere als zufriedenstellend gewesen sein. Genaue Zahlen kennt aber nur Disney.

