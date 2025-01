„Young Sheldon“ Staffel 8: So geht es mit dem Spin-Off weiter

In „Young Sheldon“ habt ihr das Leben von Sheldon Cooper verfolgt. Anfang 2025 startete die neuste Staffel der beliebten Serie auf Netflix. Wird es weitere Episoden geben?

Wie viele Staffeln gibt es von „Young Sheldon“?

Sheldon Cooper ist den meisten als kurioser Wissenschaftler aus „The Big Bang Theory“ bekannt. Seit 2017 erfahren Fans im Spin-Off „Young Sheldon“ noch mehr über den hochbegabten Jungen aus Texas. Auf ProSieben und auch auf Netflix könnt ihr die Folgen der Serie anschauen.

Seit Anfang 2025 ist auf Netflix die siebte Staffel der Sitcom verfügbar. Habt ihr die 14 Folgen bereits gebingt, kommt schnell die Frage auf: Wie geht es mit „Young Sheldon“ weiter? Die schlechte Nachricht lautet: Staffel 7 bildet den finalen Abschluss der Serie. Es wird keine achte Staffel von „Young Sheldon“ geben. Dafür haben sich die Produzenten bewusst entschieden, denn die Storyline soll einen runden Abschluss finden.

Das sind die besten Sprüche und Zitate des erwachsenen Sheldon Cooper:

Das ist das Spin-Off zu „Young Sheldon“

Die gute Nachricht lautet: Ihr müsst trotzdem nicht auf Sheldon Cooper und seine konservative Familie verzichten. In den USA hat „Young Sheldon“ bereits sein eigenes Spin-Off erhalten. Die Serie „Georgie and Mandy's First Marriage“ dreht sich rund um Sheldons Bruder Georgie Cooper. Sie spielt im Jahr 1994. Die Hauptrollen übernehmen Montana Jordan als Georgie und Emily Osment als Mandy McAllister.

Ob Iain Armitage alias der junge Sheldon Cooper ebenfalls in dem Ableger zu sehen sein wird, ist noch unklar. Auch wann die Sitcom nach Deutschland kommt, ist nicht bekannt. In den USA läuft „Georgie and Mandy's First Marriage“ auf Paramount+, sodass ihr davon ausgehen könnt, dass der Streaminganbieter auch hierzulande bald die Geschichte der Familie Cooper weitererzählt.

