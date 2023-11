Young Sheldon: Beliebtes Spin-Off von The Big Bang Theory wird eingestellt

Ein Abschied steht bevor: Young Sheldon, der erfolgreiche Ableger von The Big Bang Theory, wird nach der kommenden siebten Staffel eingestellt. Fans dürfen sich aber noch auf ein einstündiges Serienfinale im Mai 2024 freuen. An mangelnden Einschaltquoten dürfte das Aus nicht gelegen haben.

CBS: Young Sheldon endet mit Staffel 7

Der amerikanische Sender CBS hat das Ende von Young Sheldon bekannt gegeben. Das Spin-Off von The Big Bang Theory endet mit der siebten Staffel. Diese letzte Staffel, die am 15. Februar 2024 startet, wird 14 Episoden umfassen. Das Finale wird am 16. Mai 2024 in einem einstündigen Special ausgestrahlt.

Die Entscheidung kommt nicht unbedingt unerwartet, da die Serie bereits 2021 um drei Jahre verlängert wurde und sich auch inhaltlich ihrem Ende nähert. Die Einschaltquoten waren bis zuletzt beachtlich. Im linearen US-Fernsehen und auf den Streaming-Portalen von CBS und Paramount+ erreicht die Serie durchschnittlich 11 Millionen Zuschauer (Quelle: Deadline).

Young Sheldon hatte sich als prägnantes Prequel zu The Big Bang Theory etabliert. Die Serie von Chuck Lorre und Steven Molaro erzählt die Kindheitsgeschichte von Sheldon Cooper, gespielt von Iain Armitage. Schon die erste Staffel war ein Erfolg.

Im Video seht ihr den ganz jungen Sheldon:

YOUNG SHELDON Staffel 1 - Trailer #1 Deutsch HD German (2018).mp4

Sheldon Cooper: Abschied nach 14 Jahren

Nach 14 Jahren endet 2024 die Reise der Figur Sheldon Cooper, die in zwei Serien erfolgreich war. Der Cast um Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts, Montana Jordan, Raegan Revord und Jim Parsons (als Stimme von Sheldon) sowie die Produzenten Lorre, Molaro und Holland bedankten sich bereits in einem Statement bei den Fans und versprechen eine finale Staffel voller Höhepunkte.

„Wir sind unseren Fans dankbar, dass sie dieses Kapitel der Coopers in den letzten sechs Staffeln so enthusiastisch aufgenommen haben, und im Namen der gesamten Young-Sheldon-Familie freuen wir uns darauf, diese letzte Staffel mit ihnen zu teilen“, so die Produzenten.